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ГосЧС объявила второй за месяц тендер на 120 пожарных машин за 600 млн гривен

Автомобили должны поставить до 31 марта 2020 года.

ГосЧС объявила второй за месяц тендер на 120 пожарных машин за 600 млн гривен
Фото: dsns.gov.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила тендер на закупку 120 пожарных автомобилей за 600,836 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Предметом закупки являются пожарно-спасательные автомобили для пожаротушения и проведения спасательных работ.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 20 мая, аукцион состоится 25 июня.

Срок поставки - до 31 марта 2020 года.

Напомним, это уже второй объявленный тендер ГОСЧС за последний месяц. 26 марта они тоже объявляли тендер на закупку 120 пожарных машин за такую же стоимость.

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