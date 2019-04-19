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​Суд отменил решение Нацбанка об определении перечня лиц, связанных с Приватбанком

Окружной админсуд принял еще одно решение по национализации Приватбанка не в пользу государства.

​Суд отменил решение Нацбанка об определении перечня лиц, связанных с Приватбанком
Фото: София Гаврилюк

Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка об определении перечня связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Окружной административный суд Киева 18 апреля принял очередное решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd. В частности удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 №105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно это решение Нацбанка является одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного Приватбанка с рынка при участии государства.

В ходе этого процесса была проведена процедура "bail-in", заключающаяся в обмене средств связанных с банком лиц на акции банка с последующей продажей Министерству финансов.

Решение суда пока не вступило в законную силу и в ближайшее время будет обжаловано Нацбанком в апелляционном порядке.

Отметим, что связанное лицо (related party) - это физлицо, которое по своим служебным статусом, родственными связями или имущественным положением связано с деятельностью и управлением банком и может получить определенные материальные преимущества в процессе выполнения банком своих функций.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Президент Порошенко назвал решение суда по Приватбанку первым признаком реванша и поручил НБУ обеспечить Приватбанк наличными и не допустить паники.

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