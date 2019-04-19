"Межигорье" задолжало 13,6 млн гривен за электричество

Компания "ДТЭК Киевские электросети" обратилась к правоохранительным органам в связи с незаконным потреблении электроэнергии резиденцией "Межигорье". Об этом сегодня сообщила пресс-служба поставщика.

Согласно сообщению, национальный парк урочище "Межигорье" задолжал 13,6 млн гривен за электроэнергию, так как агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в течение 11 месяцев не заключило договор о снабжении и распределении электроэнергии ни с одной из энергоснабжающих компаний, и не имеет договора распределения электрической энергии.

"ДТЭК Киевские электросети" сообщает, что неоднократно обращался к АРМА с предложением заключить договор на распределение электрической энергии, в частности последний раз - 18 января 2019, однако ответа получено не было. Поэтому компания решила ограничить подачу электроэнергии на объект по процедуре предусмотренной законодательством. Сделать это не удалось, так как сотрудников ДТЭК не допустили на подстанцию "ПС-110 Прибрежная", которая распределяет электричество для "Межигорья", "третьи лица в камуфляже, которые представлялись представителями ОО НПУ "Межигорье".

Всего с 1 января 2016 до 8 апреля 2019 годов "Межигорье" самовольно потребило около 22 млн кВт-час на сумму более 41 млн гривен.

Напомним, в мае 2018 года Печерский районный суд Киева передал президентскую резиденцию "Межигорье" в управление Нацагентства по возврату активов.