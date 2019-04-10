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Центр Киева остался без света из-за повреждения высоковольтного кабеля

В одном из подземных коллекторов в районе Майдана Независимости зафиксировано задымление.

Центр Киева остался без света из-за повреждения высоковольтного кабеля
Архивное фото
Фото: Макс Требухов

Вечером 10 апреля центр Киева остался без электроснабжения. "ДТЭК Киевские электросети" сообщает, что около 18:50 диспетчеры зафиксировали массовые отключения света на ул. Крещатик, Майдане Независимости, Европейской площади и прилегающих улицах.

Вероятной причиной масштабного отключения электроэнергии в центре столицы в компании назвали повреждение высоковольтных подземных линий.

"Известно, что в одном из подземных коллекторов в районе Майдана Независимости зафиксировано задымление. В подземных коллекторах, кроме других коммуникаций располагаются силовые кабели питания, поэтому вероятной причиной аварийных отключений стало повреждение высоковольтных подземных линий вследствие короткого замыкания", - говорится в сообщении "ДТЭК Киевские электросети" в фейсбуке.

В настоящее время аварийные бригады устанавливают точные причины внештатной ситуации. Осуществлено переключение основных потребителей центральной улицы столицы на резервные цепи питания. Этот процесс будет продолжаться до возобновления энергоснабжения.

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