На Донбассе получили ранения двое украинских военных

В зоне боевых действий на Донбассе сегодня в течение дня зафиксированы 6 обстрелов со стороны боевиков. В результате вражеского огня получили ранения двое украинских военных, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

С начала суток боевики трижды применили тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями: из минометов калибра 82 мм обстреляны позиции украинской армии вблизи Опытного и Песок, вблизи Новозвановки зафиксирован огонь из 120-милиметровых минометов.

Боевики также вели огонь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Павлополя, Широкино и Авдеевки.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.