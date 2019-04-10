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За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции бойцов операции Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

"9 апреля российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное Vинскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометная мина калибра 120 и 82 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в утренней сводке.

Также боевики открывали огонь по позициям ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских войск девять раз из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов - вблизи с.Павлополь, из минометов калибра 120 мм - вблизи поселка Пески, из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи н.п. Широкино, дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Гнутово, дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе Авдеевки, из станковых противотанковых гранатометов - в районе пгт.Верхнеторецк, из ручных противотанковых гранатометов - в районе н.п. Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских войск четыре раза из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе н.п. Екатериновка, из минометов калибра 120 мм - в районе н.п. Новоалександровка, дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе с.Золотое-4.

По данным разведки, один боевик уничтожен, четверо ранены.

С начала текущих суток боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Пески.

Потерь среди личного состава ВСУ не было. Потери боевиков уточняются.

"Объединенные силы соблюдают условия прекращения огня, при этом надежно контролируют противника на линии соприкосновения", - подчеркивают в штабе.

Напомним, в течение дня вторника, 9 апреля, боевики открывали огонь восемь раз. Потерь среди военнослужащих не было, но при разминировании водопровода возле Зайцево погиб сапер. Еще двое сотрудников ГосЧС получили ранения.

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