Приват для президента
Приват для президента
НОТУ не удалось договориться со штабом Зеленского о дебатах (обновлено)
НОТУ не удалось договориться со штабом Зеленского о дебатах (обновлено)
Суд готов признать национализацию "Приватбанка" незаконной
Суд готов признать национализацию "Приватбанка" незаконной
Клиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в Фейсбуке
Клиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в Фейсбуке
В Харькове снова взорвали и ограбили банкомат
В Харькове снова взорвали и ограбили банкомат
Стали известны претенденты на должности глав Налоговой и Таможенной служб
Стали известны претенденты на должности глав Налоговой и Таможенной служб
Садовый предсказал бегство нардепов из "Самопомощи", одним из них может быть Соболев (обновлено)
Садовый предсказал бегство нардепов из "Самопомощи", одним из них может быть Соболев (обновлено)
Сценарий №2. Что делать, если президентом Украины станет Владимир Зеленский
Сценарий №2. Что делать, если президентом Украины станет Владимир Зеленский
У Зеленского ответили на предложение Кличко об анализах в VADA
У Зеленского ответили на предложение Кличко об анализах в VADA
ГлавнаяОбществоЖизнь

​В Украину по приглашению Владимира Кличко прибыли эксперты VADA

Возможно, они возьмут тесты у кандидатов в президенты.

​В Украину по приглашению Владимира Кличко прибыли эксперты VADA
Владимир Кличко
Фото: EPA/UPG

По приглашению боксера Владимира Кличко в Украину прибыли специалисты Добровольной антидопинговой ассоциации (Voluntary Anti-Doping Association, VADA), которая занимается забором и анализом допинг-проб, организовывает различные программы и тесты для допуска спортсменов к профессиональным поединкам.

Об этом пишет SportAarena.

Приезд специалистов VADA в Украину - инициатива Владимира Кличко, который ранее предложил за свой счет организовать профессиональную сдачу анализов для кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Делегацию возглавит президент и основатель организации Маргарет Гудман.

Кличко в своем Twitter прокомментировал данное решение цитатой бывшего президента США Джона Кеннеди: "Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, а поставь вопрос, что ты можешь сделать для своей страны".

"Именно так я и поступаю", - написал Владимир Кличко.

Напомним, 3 апреля, Зеленский записал видеообращение, в котором позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр. "Кандидаты должны показать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов", - заявил Зеленский.

5 апреля Порошенко сдал анализы на территории НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной лаборатории. В штабе действующего президента заявили, что Зеленский сдал анализы понарошку, а не всерьез.

В тот же день Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой взятия крови 2 апреля, а потом поменял на 5 апреля.

Комментируя происходящее, Владимир Кличко заявил, что столь быстрое получение результатов не является возможным и предложил кандидатам пройти тест, который проходят профессиональные спортсмены. Зеленский заявил, что больше не будет сдавать анализы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также