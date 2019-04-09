​В Украину по приглашению Владимира Кличко прибыли эксперты VADA

Возможно, они возьмут тесты у кандидатов в президенты.

По приглашению боксера Владимира Кличко в Украину прибыли специалисты Добровольной антидопинговой ассоциации (Voluntary Anti-Doping Association, VADA), которая занимается забором и анализом допинг-проб, организовывает различные программы и тесты для допуска спортсменов к профессиональным поединкам.

Об этом пишет SportAarena.

Приезд специалистов VADA в Украину - инициатива Владимира Кличко, который ранее предложил за свой счет организовать профессиональную сдачу анализов для кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Делегацию возглавит президент и основатель организации Маргарет Гудман.

Кличко в своем Twitter прокомментировал данное решение цитатой бывшего президента США Джона Кеннеди: "Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, а поставь вопрос, что ты можешь сделать для своей страны".

"Именно так я и поступаю", - написал Владимир Кличко.

Не запитуй, що твоя країна може зробити для тебе, а запитай, що ти можеш зробити для своєї країни.

Джон Ф. Кеннеді



Це саме те, що я роблю. pic.twitter.com/PBjTpBlKZi — Klitschko (@Klitschko) 9 апреля 2019 г.

Напомним, 3 апреля, Зеленский записал видеообращение, в котором позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр. "Кандидаты должны показать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов", - заявил Зеленский.

5 апреля Порошенко сдал анализы на территории НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной лаборатории. В штабе действующего президента заявили, что Зеленский сдал анализы понарошку, а не всерьез.

В тот же день Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой взятия крови 2 апреля, а потом поменял на 5 апреля.

Комментируя происходящее, Владимир Кличко заявил, что столь быстрое получение результатов не является возможным и предложил кандидатам пройти тест, который проходят профессиональные спортсмены. Зеленский заявил, что больше не будет сдавать анализы.