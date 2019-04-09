В Харьковской области командир взвода воинской части Вооруженных сил Украины получил от подчиненного военнослужащего 10 тыс. гривен взятки за решение вопроса о непривлечении к дисциплинарной ответственности.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Отмечается, что 5 апреля комвзвода задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Задержанному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Хмельницкой области замглавы военкомата попался при получении взятки за отсрочку от военной службы.