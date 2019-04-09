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В российской колонии не приняли передачу для политзаключенного Балуха

Пока украинец находится на карантине, свидания с ним не разрешены.

В российской колонии не приняли передачу для политзаключенного Балуха
Фото: Крым.Реалии

Сестра украинского политзаключенного Владимира Балуха Надежда не смогла передать продукты и вещи своему брату в колонию в городе Торжок в Тверской области России. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Администрация колонии аргументировала отказ тем, что понедельник - "не приемный день", поэтому сегодня Надежда Балух снова попытается передать посылку Владимиру.

Сотрудники колонии подтвердили, что Балух находится в этой колонии "на карантине". В администрации также сказали, что пока украинец не распределен ни в какой отряд, свидания с ним невозможны.

По данным правозащитников, этапирование Балуха на территорию РФ является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения. Ст.49 конвенции запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Напомним, Владимир Балух с 29 марта 2019 находится в колонии №4 в Тверской области РФ. Балуха задержали в его доме в Крыму в декабре 2016 года, оккупационный суд полуострова приговорил украинца к 4 годам и 11 месяцам колонии. В марте 2019 года Балуха внезапно вывезли из Крыма на территорию России.

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