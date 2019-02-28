Балуха этапируют в одну из колоний Твери, где применяют насилие к заключенным, - адвокат

В колониях общего режима Тверской области России, куда этапируют украинского активиста Владимира Балуха, применяют насилие к заключенным. Об этом рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе, передает Крым.Реалии.

«По моей информации, Балуха этапируют в колонию общего режима Тверской области. Я могу только предположить, в какую колонию. Эту информацию не уточнили. Возможно, это колония номер 6 общего режима. В Твери достаточно жесткие колонии, которые находятся под администрацией и, соответственно, там частые случаи применения насилия к заключенным. Он свой срок будет досиживать в не очень хороших условиях», – сказала Динзе.

По ее словам, адвокатам так и не удалось выяснить причину этапирования Балуха.

«Причина этапа нам не известна, и мы сможем узнать информацию от Балуха, когда он прибудет. Либо информация может быть построена на предположениях: керченская колония просто хотела избавиться от неудобного «сидельца» и соответственно перевела его в другую колонию», – считает адвокат.

Публичных комментариев ФСИН России по поводу условий будущего содержания Балуха нет.

Ранее стало Крымская правозащитная группа сообщала, что Балуха из СИЗО Симферополя этапировали в Краснодар в соседней России «голодным и без вещей». Позже его этапировали из Краснодара в Армавир.