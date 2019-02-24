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Политзаключенного Балуха этапировали из Краснодара в Армавир

Украинец находится в СИЗО, куда его направят дальше, не сообщается.

Политзаключенного Балуха этапировали из Краснодара в Армавир
Фото: Крым.Реалии

Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли в СИЗО города Армавир Краснодарского края России. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа на своей странице в Фейсбуке.

Правозащитники отмечают, что у крымчанина до сих пор нет теплых вещей, так как накануне этапа у его жены в Симферополе не приняли посылку с вещами и продуктами. В камере спецблока Балух сейчас находится в одиночестве.

"Ранее мы сообщали, что 21 февраля 2019 года, поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО города Краснодара. Куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны", - сказано в сообщении.

Правозащитники подчеркивают, что подобные действия властей РФ по отношению к Балуха нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации.

Ранее адвокаты осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, которого 22 февраля вывезли из СИЗО Краснодара, заявили, что не владеют информацией о том, в какую колонию его отправят.

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