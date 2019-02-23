В Севастополе 22 февраля наградили бойцов спецподразделения "Беркут", противостоявших активистам Евромайдана в Киеве зимой 2014 года, сообщает Крым.Реалии.

Мероприятие приурочили к пятилетию тех событий, а также к российскому Дню защитника отечества, который отмечают 23 февраля.

Российские власти Севастополя наградили "беркутовцев" благодарственными письмами "за мужество и героизм".

Пять лет назад, 22 февраля 2014 года, бойцов севастопольского "Беркута", которые вернулись из Киева после противостояния с активистами Евромайдана, в Севастополе встречали с оркестром и цветами.

Подразделение милиции особого назначения "Беркут" существовало при областных МВД Украины с 1992 года. После событий на Евромайдане "Беркут" расформировали по приказу от 25 февраля 2014 года, который подписал на тот момент и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков. Многие из бойцов этого спецподразделения бежали в Россию, аннексированный Крым и на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В частности, в аннексированный Крым бежал бывший командир роты "Беркут" Дмитрий Садовник, подозреваемый в расстреле участников Евромайдана.

В феврале 2018 года президиум российского парламента Крыма посмертно наградил трех крымских силовиков – Дмитрия Власенко, Виталия Гончарова и Андрея Федюкина, погибших во время столкновений на Майдане в 2014 году. Каждый из них получил орден "За верность долгу".