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Меджлис: в оккупированный Крым переселили полмиллиона россиян

Даже в детсадах полуострова появились люди, связанные со спецслужбами РФ.

Меджлис: в оккупированный Крым переселили полмиллиона россиян
Фото: EPA/UPG

Россия за пять лет оккупации Крыма переселила на полуостров около полумиллиона своих граждан.

Об этом заявил программный директор госпредприятия "Крымский дом" Алим Алиев, пишет "Укринформ".

"По данным Меджлиса крымскотатарского народа, около полумиллиона человек въехали в Крым из России. Их привезли", - сказал Алиев.

По словам первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапаровой, для такой репрессивной системы, которая сегодня образовалась в России, является классической политика "выдавливания" людей. Из Крыма вытесняются активных, патриотически настроенных к Украине людей или вообще способных и готовых к сопротивлению.

Покинули полуостров от 35 тысяч до 50 тысяч человек. "Я хочу подчеркнуть - это абсолютно качественный показатель, а не количественный показатель, потому что произошел так называемый "отток мозгов". Выехали молодые профессионалы, журналисты, общественно-политические деятели, деятели культуры и образования, бизнесмены, также часть активного студенчества", - сказал Алиев.

При этом заселяются военные, ФСБ, специальные силы, консультанты, которые помогают интегрировать Крым в российское пространство, бюрократы, "правильные" учителя.

Джапарова подчеркнула, что сейчас в Крыму на любом предприятии и даже в детских садах есть люди, которые отвечают за сотрудничество со спецслужбами.

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