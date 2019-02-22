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​На приговор Януковичу поступила еще одна апелляция

Дело будет рассматривать Киевский апелляционный суд.

​На приговор Януковичу поступила еще одна апелляция
Слева-направо: Судьи Оболонского районного суда Константин Васалатий, Владислав Девятко и Максим Титов во время заседания, Киев,
Фото: EPA/UPG

Адвокатская контора Aver Lex, которая защищает бывшего президента Украины Виктора Януковича, подала апелляцию на приговор Оболонского суда по делу о госизмене. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.

Дело будет рассматривать Киевский апелляционный суд.

Это уже вторая апелляция на приговор, согласно которому экс-президенту присудили 13 лет лишения свободы. 18 февраля еще одну жалобу подал государственный адвокат подсудимого Юрий Рябовол.

"С правовой точки зрения приговор Оболонского районного суда полностью незаконный и необоснованный, поскольку основан на сфальсифицированном деле. Однобокая позиция суда в оценке доказательств, многочисленные серьезнейшие нарушения норм уголовного законодательства – все это изложено на более чем 190 страницах нашей апелляционной жалобы", - заявил адвокат Виталий Сердюк.

Апелляцию Рябовола он назвал незаконной.

По его словам, в отношении адвоката Ю.Рябовола уже поданы заявление о совершении им преступления по ст. 400-1 Уголовного кодекса Украины (представительство в суде без полномочий), а также жалобы в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Украины о привлечении его к дисциплинарной ответственности – лишении права заниматься адвокатской деятельностью.

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