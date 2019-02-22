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​Тимошенко отвергла причастность к подкупу избирателей

"Наша команда в жизни не подкупала избирателей и никогда этим заниматься не будет".

​Тимошенко отвергла причастность к подкупу избирателей
Фото: facebook/Oleksandr Prokopenko

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко отвергла причастность к подкупу избирателей.

Об этом она сказала на пресс-конференции в пятницу, комментируя разоблачение Службой безопасности Украины избирательной пирамиды, во главе которой якобы стоял депутат Верховной Рады из "Батькивщины".

"Я хочу категорически опровергнуть эти вещи. Наша команда "Батькивщины" за все время выборов, и об этом знают все люди в Украине, никогда в жизни не подкупала избирателей и никогда этим заниматься не будет", - сказала Тимошенко.

Кандидат в Президенты также обвинила спецслужбу и прокуратуру в работе на президента Петра Порошенко.

"Все провокации СБУ и кума, к сожалению, действующего Президента , который находится на посту генерального прокурора и который выбрал путь служить политической конъюнктуре... Я не буду комментировать этот бред", - подчеркнула она.

Напомним, 21 февраля СБУ заявила о разоблачении механизма подкупа избирателей на предстоящих выборах президента, которую якобы организовал один из нардепов. 

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Источник: "Українські новини"
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