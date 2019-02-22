​Будущий посол Польши: Украина формирует идентичность на "часто фальшивых образах прошлого"

Заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, который вскоре станет послом в Киеве, считает, что Украина формирует идентичность на "упрощенных и часто фальшивых образах прошлого".

Об этом он заявил в интервью PAP.

"Украинская власть пытается построить идентичность на упрощенных и часто фальшивых образах прошлого, поскольку в современном сознании украинского общества отсутствуют однозначные объединяющие элементы. В этой ситуации понятно, почему на этой неделе в Киеве и Львове демонстративно приветствовали Дональда Туска. Его речь во Львовском университете предлагает украинской стороне примирение, основанное на волшебной реальности и фальшивой симметрии взаимных обид", - цитирует Цихоцкого "Польское радио".

Он считает, что в Украине неправильно рассматривают оппозиционную "Гражданскую платформу" (ее представителем является Туск) как длительное явление, а правящую партию "Право и справедливость"- как временную аномалию.

Будущий посол также предупредил, что украинская политическая элита не осознает последствия моратория на поиск и эксгумацию останков польских жертв конфликтов и репресий.

Напомним, в 2017 году во время визита Анджея Дуды в Харьков и его переговоров с президентом Петром Порошенко была достигнута договоренность о создании польско-украинской комиссии по спорным историческим вопросам. Возглавить ее поручили вице-премьерам Розенко и Глинскому.

16 февраля 2018 года они провели первые переговоры в Варшаве. Канцелярия президента Польши Анджея Дуды выразила неудовлетворение их результатами, так как вице-премьеры не договорились об отмене запрета на эксгумацию поляков на территории Украины.

Этот мораторий был инициирован Институт национальной памяти в ответ на акты вандализма в отношении памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе демонтаж украинского памятника в с.Грушовичи под Пшемыслем.