Россия вмешалась в выборы в США методами, которые испытала в Украине, - экс-директор разведки США

Методы, которые Кремль использовал для вмешательства в президентские выборы в США 2016 года, россияне перед тем испытали в Украине, считает директор национальной разведки США в 2010-2017 годах генерал Джеймс Клэппер.

Об этом он заявил в четверг в Колумбийском университете в Нью-Йорке, США, в ходе презентации автобиографической книги, передает Укринформ.

"Украина была, если можно так выразиться, лабораторией. Путин использовал Украину, в том числе, с целью проверить эффективность разных типов своего оружия в этой войне. Речь идет о нападениях на электрические сети, "зеленых человечках", пропаганде. Все это - примеры той военной тактики, о которой мы только что говорили. Все, что Россия сделала на выборах в США - они использовали этот опыт", - рассказал он.

Генерал Клэппер добавил, что Кремль имеет долгую историю вмешательства в выборы, и в тот или иной способ пытался вмешиваться в избирательный процесс в ряде других стран по меньшей мере с 1960-х годов.

"Но никогда их вмешательство не было столь агрессивным, широкомасштабным, многомерным, как то, что они совершили на выборах в США 2016 года. А мастерство в этих вопросах они получили именно вследствие вмешательства в других странах, особенно в Европе, в Украине, в других местах", - отметил Клэппер.

Главный разведчик США времен президента Барака Обамы пояснил, что показательным, в частности, является использование россиянами социальных сетей. По его мнению, очень важно понять методы кибервойны, потому что сейчас им трудно противостоять.