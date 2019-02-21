Международные организации должны быть на полшага впереди, чтобы оставаться эффективными, - Яценюк

Международные организации должны идти на полшага вперед, чтобы не отставать от современности. Такое мнение сегодня высказал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в ходе выступления на форуме по безопасности для молодежи в Киеве.

"Если страна-агрессор, кем является Российская Федерация, имеет право вето на решения международной организации, - это приводит к неэффективности такой организации", - подчеркнул Яценюк.

Тема Форума, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - "Международные организации на распутье между классицизмом и модернизмом. Альтернативное видение". Яценюк подчеркнул, что Российская Федерация формирует у себя пул своих союзников, №стран, которые поддерживают диктаторскую, реваншистскую и агрессивную политику РФ": "Они это делают из-за денег, из-за политики запугивания, поставки оружия, поддержку разного рода радикальных сил. И таким образом они получают большинство, например, в Генеральной Ассамблее ООН ".

"Никакого решения в Совете безопасности Организации Объединенных Наций, и в других международных организациях, невозможно принять без консенсуса. И тут на сцене появляется Россия, блокирует принятие любых решений, которые поддерживают остальные члены Совета Безопасности ООН", - сказал он.

Лидер "Народного фронта" также напомнил, что Россия пытается вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы: "К сожалению, попытки России едва не преуспели".

"Россия еще со времен Советского Союза умела "убеждать" разные страны для того, чтобы получить для себя большее количество голосов, получить для себя соответствующую поддержку и решать свои геополитические интересы. Объективно, что для России геополитическим интересом было, есть и будет восстановление влияния на все постсоветское пространство. И главное - возвращение Украины в лоно влияния Российской Федерации. Об этом публично говорил Путин, об этом публично говорил Медведев, об этом публично говорит сегодня весь российский истеблишмент ", - подчеркнул Яценюк.

Поэтому глобальным международным организациям необходимо соответствовать современным реалиям: "Они отстали от современности. Если международные организации не начнут немедленно идти на полшага вперед от развития сегодняшнего дня, их роль и место будет падать. Если страна-агрессор, кем является Российская Федерация имеет право вето на принятие решения, это означает, что эти решения не принимаются. И это приводит к неэффективности такой международной организации. И даже если решение принято - возникает вопрос его исполнения".

"Это три основных пункта, которые должны стоять сейчас на повестке дня в глобальных мировых организациях", - подчеркнул Арсений Яценюк.