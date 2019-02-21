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Слишком "веселые" президентские выборы могут принести государсту тяжелые последствия, - Яценюк

Лидер "Народного фронта" выступил на Форуме по безопасности.

Арсений Яценюк
Фото: nfront.org.ua
Арсений Яценюк

"Многим кажется, что политика - это хобби. Другим, что политика - это шоу. Все хотят повеселиться на президентских выборах. Последствия слишком дорогие и высокие для государства", - сказал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, открывая 7-й Киевский Форум по безопасности для молодежи.

Он подчеркнул, что проблема "брексита", которой до сих пор нет решения, нанесла "очень серьезный удар по образцовому проекту европейского единства после Второй мировой войны". Приведя в качестве примера результаты последних выборов во многих странах-членах ЕС, лидер "Народного фронта" подчеркнул, что сейчас в мире набирает обороты тенденция "антиистеблишмента" - "тенденция против политического класса как такового".

"Глобальный анархизм - это когда на повестку дня ставится вопрос: государство не нужно. Право - это очень относительная категория. Суды? Мы сами будем судить. Функции в сфере безопасности? Мы сами справимся с этим. Демократия как таковая? А что это такое - демократия? Мы собрались, тысяча людей - мы и есть демократия. А как же с выборами, с представительной демократией?", - сказал Яценюк.

"Политика есть профессии, а государственная деятельность - это топ этой профессии", - сказал Яценюк.

Киевский Форум для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - это платформа для обсуждения молодыми экспертами актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины. Цель форума - усиление роли нового поколения экспертов, улучшение их умение участвовать в процессе анализа и развития.

Во время нынешнего двухдневного Форума представители всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Грузии, Германии и Польши будут обсуждать современные вызовы, перед которыми стоят международные организации (ЕС, НАТО, ОБСЕ, ООН, СЕ). Впоследствии участники представят альтернативный взгляд на деятельность этих организаций.

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