Правоохранители проводят обыски у представителей штабов Тимошенко (обновлено)

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у представителей штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко в ряде областей.

Об обыске в Запорожье сообщило доверенное лицо Тимошенко Виталий Рябцев. "Утро началось с обысков. Сотрудники Запорожской областной прокуратуры и СБУ проводят массовые обыски у волонтеров штабов Юлии Владимировны Тимошенко. Я как доверенное лицо кандидата на 75-м округе выехал на место событий", - написал Рябцев в фейсбуке в четверг.

Однако, по данным LB.ua, обыски проходят не только в запорожском штабе, но и в шести других областях.

Обыски санкционировал Печерский районный суд Киева в рамках производства по ст.255 Уголовного кодекса - создание преступной организации.

Обновление. Замглавы СБУ Виктор Кононенко на брифинге подтвердил факт проведения обысков, но отказался подтвердить, что они связаны с "Батькивщиной".

"В значительной части регионов сегодня проводятся более 30 обысков. Цель - документирование создания так называемых избирательных пирамид и недопущение их использования на выборах. Основанием стала информация о создании преступной организации при участии и ведущей роли граждан Российской Федерации и граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами", - заявил он.

Руководителем всей этой организации является народный депутат Украины, имя которого в СБУ не называют. Под ним были три координатора, ответственных за разные регионы. Под каждым из них - координаторы более низкого уровня, которые отвечают за две области, и так далее.

На самом низком уровне находились местные жители, которые должны были обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата.

Кононенко подчеркнул, что многие члены пирамиды непосредственно с связаны с РФ. Например, по Винницкой области ответственным был гражданин РФ Владимир Рябый, который в 2012 году был доверенным лицом кандидата в президента РФ Владимира Жириновского. По Одесской области ответственной была гражданка Украины Анна Матюхина, которая в 2011 году работала в избирательном штабе "Единой России", а в 2012 году - в штабе Владимира Путина.

По данным СБУ, формирование пирамиды началось еще в конце 2018 года.