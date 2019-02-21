Денисова попросила проверить условия содержания Балуха в Краснодаре

Омбудсмен подтвердила информацию об этапировании политзаключенного из Крыма в РФ.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха перевели из Симферопольского СИЗО в оккупированном Крыму в Краснодар для дальнейшего отбывания наказания.

Информацию об этом подтвердила уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова.

"Получила информацию о переводе политзаключенного Владимира Балуха для дальнейшего отбывания наказания в города Краснодар РФ", - написала украинский омбудсмен в фейсбуке.

Денисова отметила, что уже направила обращение Советнику-посланнику Временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотилу.

"Высказала просьбу проверить условия содержания Балуха, обеспечения его медицинской и консульско-правовой помощи. Жду ответа", - добавила она.

Об этапировании Владимира Балуха в Краснодар стало известно в понедельник, 18 февраля, после того, как его супруга Наталья в очередной раз попыталась передать ему передачу.

Крымские правозащитники сообщили, что из СИЗО Симферополя для этапирования его забрали голодным и без вещей.

Напомним, 13 февраля стало известно, что Балуха против его воли этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Силовики утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который он вывесил во дворе.

Позже против активиста было возбуждено еще одно дело: начальник изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерий Ткаченко заявил о нападении Балуха на него.

Подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма по совокупности двух дел приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии. Правозащитный центр "Мемориал" признал крымчанина политзаключенным.