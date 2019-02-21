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Вступили в силу изменения в Конституцию о курсе на членство в ЕС и НАТО

Вступили в силу изменения в Конституцию о курсе на членство в ЕС и НАТО
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Закон о закреплении в Конституции полномочий Верховной Рады, президента и Кабинета Министров по реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также об исключении из Основного закона возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине вступил в силу.

Он был обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" 20 февраля и вступает в силу со следующего дня после опубликования.

Этим законом преамбула Конституции дополнена словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.

В свою очередь статьи в теле Конституции, которые определяют полномочия парламента, главы государства и правительства, дополнены положениями о реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Кроме того, законом исключается из Конституции п. 14 переходных положений, который разрешал использование на условиях аренды существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований.

Без изменений осталась ст. 17 Конституции, которая запрещает размещение иностранных военных баз на территории Украины.

Напомним, 22 ноября прошлого года Рада проголосовала за то, чтобы прописать в Конституции курс страны на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также исключить из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.

7 февраля Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО.

Президент Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию о стремлении Украины в ЕС и НАТО 19 февраля - во время специального заседания Рады, посвященному пятой годовщине с начала вооруженной агрессии России против Украины.

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Источник: "Українські новини"
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