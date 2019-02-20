Луценко привел доказательтва, что Евромайдан штурмовали по приказу Януковича

Разгон мирной акции на Майдане в 2014 году "Беркут" совершил по приказу экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом во время брифинга по случаю Дня Героев Небесной Сотни заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает "Прямой".

"18 февраля 2014 года, в день, когда началось самое массовое и неприкрытое насилие с применением оружия для убийства и ранения "майдановцев", Янукович из собственной резиденции, расположенной в селе Межгорье, в частности, в 7:12 звонил (министру внутренних дел Украины Виталию) Захарченко, затем (главе СБУ Александру) Якименко, а потом еще раз Якименко. Очевидно, речь шла о подготовке к созданию координационного штаба по разгону Майдана. Когда я дальше буду докладывать, мы сможем сопоставлять это время звонков с тем, что происходило на Майдане", - рассказал Луценко.

Он отметил, что в 11:51, сразу после отдачи приказа о начале антитеррористической операции против Майдана, Якименко разговаривал с главой ФСБ Российской Федерации Александром Бортниковым. С 12:00 до 12:10 Янукович говорил по спецкомутатору Кремля с соответствующими должностными лицами, которых Генеральная прокуратура, сейчас установить не может. В 13:09 в 13:12 Янукович провел телефонный разговор с сыном Александром. В 16:42 Янукович говорил с главой ФСБ РФ Бортниковым. В 16:52-16:55 Якименко общался с главой ФСБ Бортниковым.

"В вечернее время - самое горячее, как мы помним, на Майдане - Якименко неоднократно вел телефонные переговоры с Януковичем, а Янукович неоднократно общался с другими должностными лицами Украины. Активизация телефонных переговоров прослеживается в течение действия объявленного Якименко и Захарченко ультиматума протестующим - с 16 до 20 часов 18 февраля 2014 года", - отметил Генеральный прокурор.

По его словам, в 20:02 Янукович разговаривал с руководителями США, которые требовали прекратить насилие на Майдане. В 21:13 Янукович вел переговоры с руководителями США по тому же поводу. Но в 22:43, когда насилие начало переходить в вооруженное нападение на мирных демонстрантов, Янукович общался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как свидетельствуют имеющиеся материалы уголовного производства, а именно - в 23.00 Захарченко бросил все силы на штурм Майдана сразу после этого разговора.

Также в 23:28. Путин по собственной инициативе общался с Януковичем. Представляется, что на 23 предусмотрены переговоры Януковича с оппозицией после того, как штурм провалился. Это была реакция Москвы на срыв их плана. 23:51 - Захарченко общался с министром внутренних дел РФ Колокольцевым по инициативе последнего.

"Обращают на себя также внимание неоднократные телефонные разговоры абонента руководителя Госсвязи Украины Резникова с различными должностными лицами Украины 19 февраля. Продолжались многочисленные телефонные разговоры Януковича с руководителями нашего государства. Кроме того, в приведенном журнале в частности зафиксированы разговоры: 9:22 - Москва с администрацией президента, 9:28 - Москва с администрацией президента, 10:29 - Москва с Захарченко, 9:22 - Москва с администрацией президента, 10:35 - глава ФСБ Бортников с Якименко, 10:37 - министр внутренних дел РФ с Захарченко, 11:23 - Янукович с Лебедевым, 14:09 - Захарченко с министром внутренних дел РФ ... И так далее, и так далее", - добавил Луценко.

Напомним, 1 февраля Генпрокуратура сообщила о завершении расследования о расстрелах на Майдане.

По словам Юрия Луценко, установлено 66 подозреваемых по делу об убийствах на Евромайдане. 46 из них скрываются в России.

В период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, больше всего - 20 февраля.