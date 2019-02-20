​Российский суд отклонил апелляцию на арест еще одной четверки украинских военнопленных моряков

Московский городской суд 20 февраля отказался отменить решение Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей до конца апреля очередной четверке украинских военнопленных моряков.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в фейсбуке.

Решение касается Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Олега Мельничука.

"Итоговый результат рассмотрения жалоб был предсказуем, как и в отношении 16 военнопленных, чьи жалобы были рассмотрены ранее", - заявил Полозов.

Напомним, в конце ноября 2018 года российские пограничниками атаковали три украинских корабля в районе Керченского пролива. В результате атаки были задержаны 24 человека. Всех их арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы.

15 и 16 января 2019 года Лефортовский районный суд Москвы по ходатайству ФСБ продлил арест всем 24 украинским военнопленным морякам до конца апреля.

Апелляции на это решение Мосгорсуд рассматривает по четверкам. 7 февраля было принято решение в отношении Андрея Шевченко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Владимира Терещенко; 12 февраля - Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско и Сергея Цибизова; 13 февраля - Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Дениса Гриценко, Андрея Драча; а также еще одной четверки в числе Сергея Чулиба, Юрия Безъязычного, Юрия Будзило и Богдана Небылицы.

Судебное заседание в отношении еще четырех человек (Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Владимир Варимез) завершилось 18 февраля снятием дела с рассмотрения по процессуальным основаниям.