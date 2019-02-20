Зеленкский, Порошенко и Тимошенко лидируют на выборах президента, - опрос

Тимошенко и Порошенко имеют примерно равные шансы на выход во второй тур

Среди кандидатов на президентский пост лидерство продолжает удерживать Владимир Зеленский - за него собираются проголосовать 17,5% респондентов (19% среди тех, кто намерен участвовать в выборах). Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Центром Разумкова.

Примерно равные шансы выйти во второй тур имеют действующий Президент Петр Порошенко - за него готовы отдать голос 13,1% избирателей (и 16,8% тех, кто намерен голосовать) и Юлия Тимошенко - соответственно 11,5% и 13,8%.

За Анатолия Гриценко намерены проголосовать 5,9% всех респондентов и 7,3% тех, кто придет на выборы; за Юрия Бойко - 6,3% и 7,1%, соответственно; за Олега Ляшко - 4,3% и 4,8% соответственно. Все остальные кандидаты набирают менее 3% каждый.