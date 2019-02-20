Татьяна Слипачук: "Вмешательство в выборы может быть и через неподконтрольную Украине территорию"
Татьяна Слипачук: "Вмешательство в выборы может быть и через неподконтрольную Украине территорию"
Командование ВВС не подтвердило полет бомбардировщика над Донбассом (обновлено)
Командование ВВС не подтвердило полет бомбардировщика над Донбассом (обновлено)
Италия и Франция ссорятся из-за евровыборов и... Кремля?
Италия и Франция ссорятся из-за евровыборов и... Кремля?
РФ включила Украину в тройку максимально вредящих ей стран
РФ включила Украину в тройку максимально вредящих ей стран
Зайцева в суде признала свою вину и заявила о раскаянии
Зайцева в суде признала свою вину и заявила о раскаянии
«Кремль обречён». В парламенте обсудили пять лет войны с Россией
«Кремль обречён». В парламенте обсудили пять лет войны с Россией
Умер известный модельер Карл Лагерфельд
Умер известный модельер Карл Лагерфельд
​Кіпрський годинник. Про рішення Кіпрської Церкви щодо України
​Кіпрський годинник. Про рішення Кіпрської Церкви щодо України
​СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
​СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
ГлавнаяПолитика

Зеленкский, Порошенко и Тимошенко лидируют на выборах президента, - опрос

Тимошенко и Порошенко имеют примерно равные шансы на выход во второй тур

Зеленкский, Порошенко и Тимошенко лидируют на выборах президента, - опрос
Фото: Александр Прокопенко, president.gov.ua

Среди кандидатов на президентский пост лидерство продолжает удерживать Владимир Зеленский - за него собираются проголосовать 17,5% респондентов (19% среди тех, кто намерен участвовать в выборах). Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Центром Разумкова.

Примерно равные шансы выйти во второй тур имеют действующий Президент Петр Порошенко - за него готовы отдать голос 13,1% избирателей (и 16,8% тех, кто намерен голосовать) и Юлия Тимошенко - соответственно 11,5% и 13,8%.

За Анатолия Гриценко намерены проголосовать 5,9% всех респондентов и 7,3% тех, кто придет на выборы; за Юрия Бойко - 6,3% и 7,1%, соответственно; за Олега Ляшко - 4,3% и 4,8% соответственно. Все остальные кандидаты набирают менее 3% каждый.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также