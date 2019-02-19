Слипачук: никто не знает, сколько граждан в Донецкой и Луганской областях смогут проголосовать

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук предполагает, что никто не знает, сколько граждан, проживающих на оккупированной территории Донецкой и Луганской области, может проголосовать на выборах президента. Об этом она сказала в интервью LB.ua.

"Никто, наверное, не знает, какое количество наших граждан проживает на оккупированных территориях. Как и не знает, сколько уехало в Россию или другую страну и поменяли регистрацию. Информация о реестрах оборвалась еще в 2014 году. И никто не понимает, какое количество фальсифицированных документов могут "родиться" в тех регионах. В свое время, там были паспортные столы, где остались документы, бланки", - сказала она.

"Если вернуться к вашему вопросу о вмешательстве в выборы, то оно может быть, в том числе, через неподконтрольную Украине территорию. К примеру, когда будут голосовать граждане других стран под видом наших. Опять-таки, эти факты нужно фиксировать и передавать в правоохранительные органы", - добавила Слипачук.

Она также напомнила, что в Донецкой области из 21 округа голосование не сможет быть организованным в девяти округах с центром в Донецке, Енакиево, Шахтерске, Макеевке и Старобешево. В еще четырех округах выборы будут организованы только на части территорий (Очеретино, Бахмут, Марьинка и Волноваха). Выборы будут проходить в Славянске, Краматорске, Дружковке, Покровске и Мариуполе.

В Луганской области из 11 округов выборы не будут проводиться в пяти с центрами в Луганске, Хрустальном, Сорокино, Алчевске и Должанске. Еще в пяти округах голосование будет организовываться только на части территории, включающих Станицу Луганскую, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Счастье.

Напомним, ЦИК создала 199 окружных избирательных комиссий на выборах президента 31 марта.