У прокуратуры возникли претензии к крупнейшим поставщикам питания для армии

Прокуратура Киева в январе получила разрешение на выемку документов ООО "Военсервис-Волонтер" и ООО "Военторг", которые в последние два года были главными поставщикам питания для армии.

Об этом пишет "Наші гроші" со ссылкой на постановление Днепровского райсуда Киева от 17 января.

Следователи обратились в суд в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением).

По мнению следствия "Военторг" формировал налоговый кредит на купленные продукты питания, которые вместе с "услугами по обеспечению питания" в дальнейшем продавал воинской части №3078 Нацгвардии, ООО "Военсервис-Волонтер", а также другим предприятиям, которые не являются плательщиками НДС. В общем следователи зафиксировали таких операций более чем 1,25 млрд грн.

Доступ к документам "Военторга" должен подтвердить финансово-хозяйственные отношения с ООО "Тонар", а "Военсервис-Волонтера" - с ООО "Транс Логистик Центр" и другими фирмами.

Компания "Военторг" была крупнейшим поставщиком питания для Минобороны в 2017 году с подрядами на сумму 2,48 млрд грн. В 2018 году ее место занял "Военсервис-волонтер" с подрядами на 2,01 млрд гривен, тогда как стоимость подписанных контрактов "Военторга" упала до 132 млн грн.

Напомним, что с 2015 года в Вооруженных силах Украины вводится новая система питания с расширенным набором продуктов. Минобороны обещало, что до конца 2019 года на нее перейдут все части.