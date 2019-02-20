Что просить у 44 золотых рыбок

Но поскольку проблема сохранения упрощённой системы становится актуальной часто и внезапно, то именно гарантии не трогать ЕН я бы и просил у всех кандидатов. Оно и проще исполнения их многочисленных несбыточных обещаний, и благодаря развитию малого бизнеса, соответственно — занятости, росту производства и платежеспособного спроса обеспечивает реальное экономическое развитие вместе с поступлениями в бюджет, что и делает несбыточное вполне осуществимым.

Своим главным достижением в ВР лично я считаю сохранение единого налога (когда-нибудь в мемуарах политики могут вскользь вспомнить, как это было и при чём тут был я).

Фото: dzvin.org

Обещают-то обычно красивые цели, а я веду речь о средстве их достижения — через развитие благодаря ЕН неолигархического массового бизнеса и уже через него — ненарисованного процветания общества.

Единый налог — это не для буржуев и олигархов, это для работы и самореализации тех, кому есть что в себе реализовать, но кто не хочет иметь лишние проблемы.

Именно за счастье простоты и возможность РЕДКО видеть проверяющих единоналожники, как показывает статистика, готовы с радостью нести даже бОльшую налоговую нагрузку, чем обычные предприятия: 5% (это если не фиксированная сумма) — так 5%, это больше, чем те 2-3% от выручки, которые в итоге платят гиганты, если те ещё вообще платят, а не рисуют убытки.

Где есть простота, нет ни мутной воды, ни замешанной на ней коррупции.

Ничто не стоит государству так дёшево и не ценится бизнесом так дорого, как простота.

Конечно, при больших оборотах нужны разные ставки. Механизм 5.10, который настойчиво продвигают риелторы (ведь у них нет матзатрат), для, например, ювелирной промышленности не годится: там те же проценты от оборота съедят всю прибыль.

Но вот для маленьких производств единый налог это самое то.

Его и просите сохранить у золотых рыбок, идущих в президенты. А будет развит малый бизнес — будет всё. Даже без МВФ.