Передвесняний переворот: книги, які змінюють життя

Перед тим, як вибирати книжку із добірки, задайте собі питання: Яких змін ви хочете саме зараз? Чого вам не вистачає? Якій цінності вам хочеться присвятити цей період життя?

Ось до весни й залишилися лічені дні. Весна – час змін, і часто саме навесні люди шукають нових доріг та дороговказів, щоб закласти начало реалізації нових ідей. Цьому також часто допомагають книжки. Але як розібратись, в яких із них черпати силу, натхнення та мудрість? І як знайти свою книжку? Якщо звернутись до слів головного героя твору Габріеля Зевіна «Славетне життя Ей-Джея Фікрі», то «кожній історії – свій час у наших життях». Так само для кожної цінності – свій період. А кожному періоду – своя ціль.

Ця добірка об’єднала у собі досить різні книжки: різні за тональністю, жанром, категоріями та відповідно за головною ідеєю. Тут є мотиваційна та науково-популярна література; книжки про те, як функціонує наш мозок; про методи впливу на людей; про фінансову незалежність; японські секрети щасливого і довгого життя; а також книжки на теми: лідерство, прокрастинація, успіх, соціальні ігри. Логічно доповнили добірку твори художньої літератури: роман та есеї, головною ідеєю яких є мотивація та зміни.

Ця книга сміливо виборює собі першість, оскільки написана на власному досвіді успішного бізнесмена (сьогодні – мільярдера). Її можна сміливо віднести до книг з категорії універсальних порадників, тому що вона однаково корисна для топ-менеджерів і для студентів, для керівників і для людей, які хочуть змінити своє життя. І окремим розділом у цій книжці автор розповідає про виховання дітей та про любов. Книжка написана у 1993 році, але українською перекладена вперше.

Свою розповідь автор розпочинає з особистої історії. Він розповідає про те, як починав працювати, як ставив свої цілі, і як саме їх досягав. Власну історію автор структурує у систему, акцентуючи на основних помилках, основних кроках та навиках, які потрібно для того, щоб досягнути успіху. В цій книжці читачу пропонують способи досягнення цілей, про які Брайан Трейсі розповідає на своїх семінарах. Книжка концентрована і наповнена великою кількістю прикладів, структур та порад. До прикладу, тут можна ознайомитись із основними складовими успіху, із законами ментальної майстерності, з основними складниками, які впливають на нас, формуючи нашу я-концепцію.

Брайан Трейсі все структурує, навіть причини виникнення гніву та джерела стресу. Ця книжка відрізняється від багатьох інших, тому що левову частку своєї оповіді автор присвячує взаєминам і тому, як вони впливають на успіх. Але є одне але. Книжка краще сприймається, якщо її читати неспішно, обдумуючи й аналізуючи. Або інший варіант – двічі. Другий раз згодиться для практичного засвоєння порад та методик.

Це унікальний погляд на механізми людського мислення. Своєму вражаючому дослідженню доктор Сіґман присвятив двадцять років своєї праці. Перебуваючи у постійних роз’їздах між Нью-Йорком, Парижем та Буенос-Айресом, він розкривав одну за одною особливості людського розуму. Для цього автор досліджував найпотаємніші частини мозку, ті, які відповідають за сприйняття, мислення, емоції, сни та мовлення.

Свою подорож читач починає із країни дитинства. Тут автор знайомить нас з тим, як людський мозок опановує мову, задовго до того, як починає розмовляти. Також описується білінгвізм, розвиток понять добра, справедливості, конкуренції та умовна межа між бажаним та небажаним, який вплив має обдумане та пережите на прийняття рішень.

У наступній частині книжки ми знайомимось із конструюванням реальності та функціонуванням свідомості. Дослідник розповідає про те, як працює наша уява і про відтінки свідомості та її наявність у людей у вегетативному стані й навіть у немовлят. Далі — розділи присвячені функціонуванню свідомості уві сні, снам та читанню думок, невпинним трансформаціям мозку і тим процесам, які внаслідок цих змін покращуються. Тут йдеться про сприйняття інформації і її засвоєння, про ілюзії, таланти і навіть про природу геніальності.

В заключній частині знайомить свого читача з освіченим мозком, зазначаючи про вплив навчального процесу на його розвиток. Цим розділом автор «сподівається зробити внесок у якість та ефективність освітньої практики завдяки аналізу фундаментальних законів мозку».

Власне, цю книжку можна класифікувати як прикладну наукову, що спрямована на обслуговування потреб людини. Хоча сам автор характеризує її як «спробу пролити світло на таємниці людського мислення». Це дослідження допоможе відкинути міфи та кліше, якими перевантажують нас протягом життя різні освітні програми, курси та педагоги. Тому що з допомогою близько 300 сторінок ви зможете краще зрозуміти, як працює свідомість, де ховається та формується думка, дізнаєтесь про те, звідки береться сміливість, як зароджується мова і, зрештою, як краще ділитись ідеями. І жарт «мозок є, а інструкції не видали» буде більше не актуальним.

Джон Максвел розбирає лідерство на окремі рівні та структурує його, пропонуючи читачеві визначити з допомогою питань своє місце в ієрархії лідерства. Кожен із рівнів він наділяє необхідними навичками та вміннями.

Наприклад, перший рівень посади він асоціює з самодисципліною, можливістю, самовдосконаленням та включеністю у проблеми команди. Другий рівень лідерства Максвел бачить у повазі, підвищеній комунікації, довірі у колективі та побудові міцних відносин із командою. Лідер третього рівня, на думку автора, націлений на власну ефективність, експертність та досягнення видимих результатів. Два наступних рівні – це супервисокі рівні, коли лідер своєю впливовістю покращує і пришвидшує розвиток своєї команди та становлення їх спочатку як лідерів, а надалі – як високоефективних лідерів.

Ця книжка – і про впливовість, і про важливість поваги та робочих взаємин.

А ви читали про звіра-прокрастинатора? Небагато знайдеться людей, які не знають, що таке прокрастинація, і ніколи не відкладали важливих справ до крайніх термінів. На одній із лекцій TED я почула, що прокрастинація тісно пов’язана з негативною емоцією, яку викликає у нас виконання певної справи. Чи це усвідомлення, що справа занадто важка, нудна, нецікава? Чи сумнів щодо своєї професійності? У кожного свій мотив.

Прокрастинація згадується й у фільмах. Наприклад, в «Обіцяти – не означає одружитись» один із головних героїв пояснює постійне відкладання справ – бажанням пережити гострі відчуття при поспішному виконанні у стиснуті терміни. Автори цієї книги заходять значно далі. Вони звертаються до теми прокрастинації, власного досвіду, набирають групи прокрастинаторів і проводять наукове дослідження в Каліфорнійському університеті в Берклі. В основі цього дослідження науковці розповідають про емоційне підґрунтя прокрастинації: спогади, страхи, сумніви, мрії, тиск, несприйняття. Отже, більшість прокрастинаторів бояться, що якусь важливу їхню рису може не прийняти оточення.

Це цікава мандрівка в глибину емоційних переживань кожної людини. Дослідники звертають увагу, що корені прокрастинації охоплюють і родинну історію, і соціальні взаємини, і місце в культурі конкретного прокрастинатора. Тож якщо слово прокрастинація викликає у вас багато неприємних асоціацій у вигляді величезних списків незроблених справ, відкладених зустрічей, беріться за цю книжку. За допомогою неї ви зможете зрозуміти природу прокрастинації, побачити крайнощі, які лежать між страхом поразки й страхом успіху, і вжити відповідних заходів.

«Ти захочеш прожити сто років, тільки якщо в тебе буде справа». Цим японським прислів’ям розпочинається книжка про секрети довгого та щасливого життя мешканців Окінави. Тих самих, які згадуються у кожному дослідженні про довголіття й у кожній другій статті на тему «Як прожити сто років».

Зародження цієї книжки відбулось в маленькій кав’ярні у Токіо, коли два письменники у розмові про логотерапію (терапія заснована на сенсі життя), роздумували, що надбання Віктора Франкла поступилось десяткам сучасних методик, і люди все продовжують шукати свій сенс. У цій розмові автори згадали слово «ікіґаї», що означає “мистецтво жити”. Цим словом пояснюють довголіття на острові Окінава, де кількість людей столітнього віку становить майже його чверть.

Досліджуючи цю тему, автори зрозуміли, що раніше не натрапляли на праці, де б аналізували ікіґаї з точки зору інформаційної психології та особистісного зростання. А поспілкувавшись із жителями острова, прийшли до висновку, що справа не в унікальних продуктах чи кліматі, а в філософії, з якою вони живуть.

Книжка складається із 9 розділів та 10 законів ікіґаї. Автори крок за кроком знайомлять із ключами молодості, філософією старіння, порівнюють логотерапію з ікіґаї та знайомлять з порадами найстаріших довгожителів. Разом з тим, в окремих розділах дослідники аналізують харчування довгожителів та рухові вправи (східні практики) і пропонують поради на щодень для щасливого та довгого життя. Завершує розповідь тема психологічної стійкості, підіймаючи дуже актуальне питання: як не старіти через стрес та переживання.

«Багатство не падає з неба». З такої очевидної істини починається анотація цієї книги. Але ми в курсі, інакше не було б стільки старань: освіта, конкуренція, змагання… От якраз про це ви й прочитаєте у книжці Бодо Шефера, який ділиться з читачами спогадами, як колись у дитинстві зненавидів бідність. Далі він розповідає про те, які блоки та негативні уявлення про багатство заважали йому рухатись далі.

Книжка не тільки про фінанси, а й про ставлення до грошей. Автор переконаний, що коли ви ненавидите багатіїв або коли успішні люди асоціюються у вас з жорстокістю та поверхневістю, то вас серед них і не буде. Окрім психологічного сприйняття фінансів, автор розповідає про пасивне та активне накопичення капіталу, як підвищити свій дохід, як примножувати свої гроші, про принципи інвесторів та вкладників. Але майте на увазі: якщо у вас є негативні асоціації та ментальні блоки щодо грошей, це не означає, що ви не станете мільйонером. Є ж і винятки з правил. Але, швидше за все, це буде важче.

Сподобалась цитата: «Усі негативні емоції втрачають силу, коли ви берете відповідальність на себе».

Це відомий бестселер, який планують екранізувати. Історія Алан Грінмора – молодого невдахи, у якого все летить шкереберть, накладається на гру, яку з ним розпочинає незнайомий чоловік за крок до самогубства. За сюжетом книжки незнайомець заводить Алана у патові ситуації, які змушують його змінювати себе і свої погляди на життя, тренуючи характер. Автор, у житті психолог, в розповіді витягує героя із зони комфорту і вчить його, як правильно будувати життя, як йти власним шляхом, як втілювати мрії.

Читач має змогу побачити та оцінити своє життя під іншим кутом, застосовуючи новий досвід, і надихнутись. Лоран Гунель у своїй книжці підказує, як знайти своє призначення, перебороти свої страхи й збудувати таке життя, яке хочете ви.

Психолог аналізує понад 100 соціальних ігор, які ми спостерігаємо щодня. «Ігри» — особлива книжка для тих, хто цікавиться, за якими законами влаштований світ і чому люди обирають той чи інший тип поведінки, а також як люди комунікують та обирають коло комунікації.

В окремих розділах книжки автор розповідає, як вас «включають» в гру і чому люди нібито без видимих причин можуть уникати тих, хто не грає. Також автор знайомить з Я-станами поведінки: Я-дитина, Я-дорослий, Я-батько. Цікавим є те, що під час прочитання книжки читачі починають впізнавати моделі поведінки та реакції, які неодноразово спостерігали. Ерік Берн припускає, що навіть люди, які застрягли у чужих чи своїх іграх, здатні розібратись у собі.

Письменник Курт Воннегут, пишучи про цю книжку, згадує, що сам автор був азартним гравцем. І на дослідження заробляв, граючи в покер. А як по-іншому він міг би все так чітко розібрати?

Це видання містить у собі серію публікацій зі 121 статті, які були надруковані у 1968 році. У цих публікаціях Коносуке Мацушіте, засновник корпорації Panasonic, ділився своїми міркуваннями про побудову успішного суспільства. Попри те, що текст написаний багато років тому, його думки актуальні й зараз.

Книжка складається із коротких мотиваційних історій про філософське сприйняття світу, життя, успіху, боротьби, щастя, природи, про страх та справжність, про готовність до змін і навіть про самопожертву. Щодо прочитання, то її зручно читати, як і Бруно Ферреро «365 історій на кожен день» – кожного дня по есею, до кави.

Автор книжки Віктор Франкл, у минулому – професор неврології й психіатрії у медичній школі Віденського університету, засновник школи логотерапії – методу психіатрії про сенс життя, розповідає про свій досвід у концтаборі. Він ділиться реальними історіями, фактами, і найпростішими словами означує нелегкі істини.

«Порятунок людини відбувається через любов і в любові», – пише Франкл і розповідає ситуації, в яких єдиним сенсом життя, світлом в кінці тунелю була любов, спогади про любов, очікування любові та образ коханої людини. Віктор Франкл виокремлює значення страждань для людини та пропонує спосіб витримати, пережити ці страждання. Дослідження, проведене у Франції, показує, що « …89% опитаних визнали, що людина потребує “чогось такого”, заради чого варто жити».

Несподівано для книжки з розділу «психологія» було прочитати наступні слова: «Насамперед існує небезпека, пов’язана із вченнями про людську обмеженість, з теорією, що людина є лише продуктом біологічних, психологічних та соціальних умов…». Тут Франкл говорить про самообман, який блокує варіативність вирішення ситуації через вплив батьків, суспільства і який необхідно подолати.