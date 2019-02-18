Найбільше підприємство-боржник не виплачує заробітну плату мешканцям Гадяччини

На сьогоднішній день у Полтавській області налічується 40 підприємств, які мають високий рівень заборгованості по заробітній платі. Серед них найбільший боржник – товариство з обмеженою відповідальністю «Гадячсир».

Фото: insider.zt.ua

Понад 400 мешканців Гадяцького району кілька місяців не отримують заробітну плату від підприємства “Гадячсир”. Заручниками ситуації є мешканці з інших регіонів, які працюють на цьому підприємстві.

Сирзавод зі своїми дочірніми підприємствами входить у список лідерів-боржників в України. Станом на 24 січня підприємство має багатомільйонну заборгованість перед людьми: ТОВ «Гадячсир» - 457 тисяч 600 гривень;ТОВ «Техмолпром» — 3 мільйони 318 тисяч гривень;ТОВ «Торговий дім «Гадячсир-Україна» — 3 мільйонм 417 тисяч 300 гривень;ТОВ «Полтавамолпрод» — 9 мільйонів 335 тисяч 600 гривень.

Людям по кілька місяців не виплачують зароблене. У кожного є діти, родини, які потрібно годувати і забезпечувати. До речі, відомі випадки, коли працівники, не витримавши заборгованості по зарплаті, звільнялися і, вже понад рік не можуть одержати заробленого.

Ми не перший рік боремося із явищем заборгованості – проводимо засідання спеціальних комісій, круглих столів за участі всіх сторін, вживаємо всі можливі адміністративні методи.

Проте на даний час ситуація переходить всі межі. Це критична точка. У зв’язку з ігноруванням керівництвом «Гадячсир» рекомендацій щодо створення графіків погашення заборгованості будемо вживати більш жорсткі засоби впливу.

Діємо по закону: фахівці юридичного відділу райдержадміністрації спільно із бюро правової допомоги протягом лише останніх двох днів прийняли 65 колишніх працівників і допомогли написати позовні заяви до суду. Ми беремо на себе відповідальність супроводити ці заяви від початку і до логічного завершення. Розраховуємо, що зовсім скоро суд зобов’яже керівників «Гадячсиру» та дочірніх підприємств виплатити людям заборговані кошти.

Також звертаюся до працівників сирзаводу із проханням вирішувати проблему цивілізованими методами. Звичайно, у період виборів багато політиканів пробують осідлати тему, організовуючи мітинги та страйки. Хоча направду їм мало болять проблеми людей, їх більше цікавить власний політичний рейтинг та піар.

Ми ж у свою чергу гарантуємо людям, що не залишимося осторонь, не кинемо в біді і допоможемо кожному, хто звернувся. В цій нелегкій боротьбі ми надамо посильну допомогу, юридичну та правову підтримку і доб’ємося виконання рішень суду.

Звертаємося до виконавчого комітету Гадяцької міської ради з рекомендацією створити власну комісію, оскільки підприємства ТОВ «Гадячсир», ТОВ «Техмолпром», ТОВ «Полтавамолпрод» та ТОВ «Торговий Дім «Гадячсир-Україна» розташовані саме на території міста і сплачують податки саме в міський бюджет. Давайте разом не будемо байдужими до проблем людей і спільно допоможемо їм в цій ситуації!