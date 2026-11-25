На цю ситуацію накладається і природний фактор: цього тижня до України прийшла зимова погода. Перші морози можуть спричинити зростання споживання.

Однак остання масована атака завдала значної шкоди і західним областям. Росіяни вкотре намагалися зупинити атомні станції і перебити імпорт. Головної цілі не досягли, але на заході країни також діють графіки. У зоні найбільшого ризику — Тернопільська область, де немає власної генерації.

Дедалі більше регіонів відчувають дефіцит електроенергії, що є наслідком російських ударів. Кремль намагається зруйнувати енергетичні мости між областями. Що східніше, то суворішими є графіки: цього тижня відключення подекуди вже тривають по 16 годин.

Фото: EPA/UPG Відключення електроенергії в Києві, 13 листопада 2026 р.

Локальний дефіцит електроенергії розширюється, а президент вимагає швидших ремонтів

З понеділка тривалість відключень в Україні різко зросла. Деякі регіони знеструмлюють по 16 годин на добу, повідомили в «Укренерго». Найпроблемнішими залишаються кілька областей, їхня енергетика чи не найсильніше постраждала від російських обстрілів останніх тижнів.

«Головний акцент ударів залишається незмінним — вибити магістральну мережу передачі, заблокувати видачу базової генерації та створити локальні дефіцити у великих енерговузлах», — розповідає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Відносно стабілізувати ситуацію вдалося на Одещині, ремонтні роботи тривають практично у цілодобовому режимі. В Одесі в понеділок вдалося повністю заживити критичну інфраструктуру, що дуже важливо в очікуванні значного зниження температури вже цього тижня.

Складно зі світлом на Дніпропетровщині, росіяни концентровано намагаються вибити потужності генерації та передавання. Подекуди інтенсивність обстрілів випереджає темпи ремонтних робіт. Схожою є ситуація і в Запорізькій області, де з середини листопада графіки стали значно суворішими.

«Відновлювали практично всю ніч. Додому потрапили лише на дві години. Люди дуже багато витратили своїх зусиль, здоровʼя. А одним махом все було знищено», — каже співробітник ремонтної бригади ДТЕК Дніпровські електромережі Руслан Коваль.

Фото: EPA/UPG Рятувальники на місці російського удару по теплоелектростанції на сході України, 9 листопада 2026 року.

Покращилася ситуація в Києві та області. Потужності генерації електроенергії у Києві не збільшилися, однак принаймні графіки зараз є передбачуванішими, аніж ще тиждень тому.

Знеструмлення з минулого тижня діють і у західних областях, які ще в середині листопада значних проблем зі світлом не відчували. Однак росіяни масовано били по потужностях цих регіонів: Кремль знову намагався зупинити атомні станції.

«Уражено високовольтну підстанцію “Західноукраїнська” — стратегічний енерговузол, важливий не тільки для видачі потужності українських АЕС і ТЕС, а й прийому імпортної електроенергії з країн ЄС. Отже, ворог намагається обмежити не лише внутрішні можливості передачі електроенергії, а й один із ключових інструментів компенсації її дефіциту — імпорт», — пояснює колишня виконувачка обовʼязків міністра енергетики Ольга Буславець.

Тобто локальний дефіцит електроенергії накриває дедалі більше регіонів. Росіяни не збавляють темпів ударів, на них також працює накопичувальний ефект — деякі підстанції витримали по кількадесят обстрілів. Питання посилення оборони досі залишається відкритим. Мова як про додаткові ракети до антибалістики та нові можливості знищення російських безпілотників, так і про просування зі спорудження нового фізичного захисту над важливими об'єктами енергетики.

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Попри суттєві проблеми в окремих регіонах та масовані удари, росіяни все ж не досягли головної мети. Кремль намагається фрагментувати енергетичну систему і зробити її некерованою. Таке завдання російська армія отримала напередодні нової воєнної зими (хоча попередніми роками росіяни намагалися зробити те ж саме).

«Це означає, що взимку ризики тривалих і масштабних обмежень електропостачання, зростання імпортозалежності та цінового тиску на ринку електроенергії залишатимуться надзвичайно високими», — каже Ольга Буславець.

Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради

Селекторні наради про ситуацію в енергетиці проводить президент. Володимир Зеленський публічно критикує чиновників з регіонів за неправдиві звіти про стан галузі. Перепадає і самим енергетикам: глава держави вважає, що подекуди відновлення електропостачання триває повільно. Дійшло до того, що до ремонтних бригад нібито довелося приставляти навіть поліцейських. Такі заяви Володимира Зеленського відверто дивують. Де у них межа між реальною ситуацією, а де спроба перекласти провину центральної влади у підготовці до зими — зрозуміти важко. У вівторок Зеленський вчергове доручив прискорити ремонти в енергетиці.

«Вже неодноразово була така ситуація: заходить реактивний дрон і починає літати над певними районами, де розташовані підстанції. І він так колом по три години літає, людей не можна вивести, бо всі розуміють: тільки росіяни побачать, що туди вивели бригаду — буде удар. І в результаті стоять роботи. І це зараз дуже вразливе місце для нас. Поки не вдасться поставити захист саме протиповітряною обороною над цими об’єктами, ми залишаємося в доволі складній ситуації», — вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

На енергетику чекає випробування першими морозами

З початку тижня температура повітря в країні почала різко знижуватися. Спочатку морози та сніг зафіксували на заході країни. Поступово зимова погода накриває й інші регіони. До кінця тижня морози сягнуть мінус пʼяти градусів. Паралельно збільшується і споживання електроенергії, що створює додатковий тиск на енергосистему України.

«Якщо температура до нуля, серйозного впливу немає, споживання зросте лише на кілька відсотків. А от якщо мінус пʼять і далі, то це вже інша ситуація. Поки що головна проблема не зі споживанням, а з неможливістю розподілу електроенергії у достатній кількості», — розповідає фахівець галузі енергетики Геннадій Рябцев.

Збільшення споживання і наслідки російських обстрілів провокують також локальні аварії.

Фото: EPA/UPG Відключення електроенергії в Києві,13 листопада 2026 року

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Обленерго скаржаться на масові звернення споживачів щодо відсутності світла через проблеми, які виникають у самих будинках. Скажімо, у Києві таких скарг під 75 %, повідомили у компанії YASNO. Оператор системи розподілу нагадує, що аварія може виникнути у внутрішньобудинкових мережах та обладнанні. А це вже зона відповідальності управителів майна.

Для оперативної та ефективної комунікації енергетики та Національна платформа ОСББ створили спеціальний чатбот.

«Тому якщо світла немає, але це не графік, не екстрене чи вже підтверджене аварійне відключення, перший крок — звернутися до ОСББ, ЖБК або керуючої компанії. Їхнє завдання — перевірити справність мереж зі свого боку. Якщо проблема справді не в прибудинкових мережах, звернення передається до оператора системи розподілу», — каже директор компанії Сергій Коваленко.

Минулого тижня Україна різко збільшила імпорт електроенергії. За даними Аналітичного центру DiXi Group, держава закупила в ЄС понад 60 тис. МВт·год. Близько половини обсягів імпорту припадає на Угорщину, ще третину продає Румунія. Решту — Польща та Словаччина.

Аналітики також фіксували експорт електроенергії з України до сусідніх країн (однак він вдвічі нижчий від імпорту і різко скоротився наприкінці тижня). Цим намагається маніпулювати російська пропаганда. Мовляв, українських споживачів штучно обмежують заради продажу світла за кордон.

РФ відверто бреше, бо головна причина знеструмлень — це російські удари. А експорт у листопаді також має цілком логічне пояснення. Росіяни атакують не лише об'єкти, що виробляють електроенергію. Кремль нищить і систему передавання — енергетичні мости поміж областями.

Фото: Укренерго

«Це призводить до ситуацій, коли частина регіонів України (передусім, де сконцентрована велика генерація) може бути енергопрофіцитною, тоді як частина залишатиметься дефіцитною, через те, що відсутня фізична можливість транспортувати туди електричну енергію з місць її виробництва», — зазначили в DiXi Group.

Саме тому в листопаді у певні години Україна могла експортувати електроенергію. Однак ці обсяги точно не були рекордними і продаж не шкодив українським споживачам. Або держава могла продати цю електроенергію за кордон і отримати бодай якийсь зиск. Або довелося б зупиняти генерацію, що завдає збитків.

Нова російська кампанія з брехні зі старими наративами

Аналітики Ukraine Facility Platform зафіксували ще кілька російських фейків, спрямованих проти енергетики України. Скажімо, росіяни поширюють побрехеньки, що світло вимикають, щоб підготувати підґрунтя для підвищення тарифів.

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По-перше, знеструмлення є шкідливими не лише для самих споживачів, а й для всієї енергетичної галузі. Адже компанії-виробники та обленерго втрачають доходи. Відключення впливають на бізнес та податкові збори. А диспетчери «Укренерго» й узагалі працюють практично у цілодобовому режимі під колосальним навантаженням.

По-друге, в уряді вже неодноразово наголошували, що тариф на електроенергію не зростатиме. Немає такої вимоги і від міжнародних кредиторів України.

Хоча і в ЄС, і в МВФ погоджуються, що Україна має підготувати сценарій лібералізації тарифів на післявоєнний період. Зараз держава забезпечує пільговим світлом усе населення, незалежно від доходу. Чинний тариф 4,32 грн за кіловат не є ринковим. Різницю покривають за рахунок доходів державних енергетичних компаній. Від початку року «Енергоатом» вже витратив на ці потреби 180 млрд грн. А у період 2022-2025 років сума виплат досягла колосальної суми — понад пів трильйона гривень.

Фото: uafp.eu Марія Цатурян

«Російська підступність не знає меж. Вони проникають у телеграм-чати ваших районів, або в групи у соцмережах, де ви обговорюєте з однодумцями свої невинні хобі — собак, кішок, квіти, вивчення іноземної мови, в’язання тощо. І от там обов'язково знайдеться хтось, у кого “родичі чи друзі працюють у високих кабінетах” і там їм сказали, “що світло вимикають, бо готують підвищення тарифів”», — пояснює аналітикиня Ukraine Facility Platform Марія Цатурян.

Намагаються маніпулювати росіяни і темою експорту газу, який частково дозволили восени. Уряд ухвалив таке рішення на тлі достатніх запасів палива на зиму у сховищах. Експортувати газ можуть приватні видобувальники і з дуже суворими обмеженнями. Загалом від початку жовтня за кордон продали дуже малий обсяг — лише 83 млн кубометрів, про це повідомила Асоціація газовидобувних компаній України. Для порівняння: ця цифра дорівнює теперішньому споживанню газу державою за одну добу.

«Ці обсяги перевищують поточні потреби української промисловості, яка суттєво зменшила попит через руйнівні російські удари. Встановлений ліміт у 15 % є меншим за добове споживання газу в Україні в осінньо-зимовий період. Він не впливає на забезпечення внутрішніх потреб, адже в підземних сховищах ресурсу достатньо, а також не створює загрози для енергетичної безпеки держави», — зазначили в асоціації.

Загалом у торгах на експорт взяли участь три десятки українських компаній. Для них навіть суттєво обмежений продаж за кордон приносить значний зиск. У середньому ціни в ЄС удвічі вищі, ніж на українському ринку. Загалом йдеться про понад 3 млрд грн виторгу за рахунок експорту газу.