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На Закарпатті відбулося підсумкове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням Президента України. Разом з урядовцями учасники також провели відкритий діалог уряду з громадами.

Про це повідомив глава уряду Сергій Корецький.

Під час зустрічі обговорили стійкість громад, підготовку до зими, місцеві фінанси, енергетику, тарифи, дороги та укриття.

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За словами Корецького, власними ресурсами держава може покрити лише близько третини потреб на 2027 рік. Решту фінансування розраховують отримати завдяки підтримці міжнародних партнерів.

"Але ця підтримка – не даність. Це величезна робота, насамперед Президента Володимира Зеленського", – зазначив глава уряду.

Він також наголосив, що п'ятий рік поспіль держава продовжує виплачувати зарплати, пенсії та соціальні виплати завдяки роботі державного апарату й територіальних громад.

Окремо Корецький звернув увагу на розвиток Закарпаття, куди переїхали люди та бізнес з інших регіонів. Він подякував підприємцям, які продовжують інвестувати й забезпечувати робочі місця попри складні умови.

Також глава уряду наголосив, що через російські атаки безпечних місць в Україні немає, тому громади західних областей мають готуватися до викликів так само, як і прифронтові.