Графіки запровадять для промислових і побутових споживачів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У середу, 25 листопада, у частині областей України протягом усієї доби застосовуватимуть планові обмеження електропостачання. Графіки запровадять для промислових і побутових споживачів.

Про це повідомила НЕК "Укренерго".

Для промислових споживачів передбачені графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень. Їхній обсяг становитиме від 0,5 до 3 черг залежно від ситуації в енергосистемі.

Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

В "Укренерго" зазначили, що енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання та поверненням електроенергії споживачам.