У середу, 25 листопада, у частині областей України протягом усієї доби застосовуватимуть планові обмеження електропостачання. Графіки запровадять для промислових і побутових споживачів.
Про це повідомила НЕК "Укренерго".
Для промислових споживачів передбачені графіки обмеження потужності.
Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень. Їхній обсяг становитиме від 0,5 до 3 черг залежно від ситуації в енергосистемі.
Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.
В "Укренерго" зазначили, що енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання та поверненням електроенергії споживачам.