Передбачено, що бізнес може працювати під час дронової небезпеки, якщо працівники дали письмову згоду. Водночас вони матимуть право піти в укриття.

Верховна Рада ухвалила постанову з рекомендацією Кабміну переглянути умови роботи бізнесу під час жовтого рівня загрози. За відповідне рішення проголосували 302 народні депутати, стало відомо з трансляції засідання та повідомлення пресслужби ВР.

Постанова рекомендує дозволити бізнесу працювати під час жовтої, дронової небезпеки навіть без обов'язкового облаштування укриттів. Але для цього потрібна буде письмова згода працівників.

«Також підприємства мають повідомляти працівників і відвідувачів про повітряну тривогу, проводити інструктажі та забезпечувати заходи безпеки», – розповіли в парламентській пресслужбі.

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У вересні уряд ухвалив постанову, що передбачає заборону на роботу в жовту тривогу без облаштованого укриття. Відповідні зміни мають запрацювати з грудня.

Постанова не змінює чинних правил автоматично, а рекомендує уряду внести відповідні зміни до постанови Кабміну від 4 вересня 2026 року №1092. Зробити це пропонується протягом трьох календарних днів після набрання чинності постановою Верховної Ради.

Водночас кожен працівник матиме право в будь-який момент припинити роботу та перейти до укриття – незалежно від того, чи надавав він раніше письмову згоду на продовження роботи під час жовтого рівня загрози.

Підприємства й надалі повинні будуть повідомляти працівників і відвідувачів про повітряну тривогу, проводити необхідні інструктажі та вживати передбачених законом заходів безпеки. Ці вимоги зберігатимуться, зокрема, під час червоного рівня загрози.

Ініціатори постанови пояснюють необхідність перегляду правил ризиком негативного впливу надмірних вимог до бізнесу на економічну безпеку країни. Зокрема, облаштування укриттів може бути технічно складним або фінансово непосильним для частини підприємств, особливо малого бізнесу. Це, на думку авторів, може призвести до зупинки роботи, втрати робочих місць і скорочення податкових надходжень.

Також парламентарі підтримали ще одну взаємодоповнюючу постанову 16191.

«Зараз, після голосування уряд зобовʼязаний терміново переглянути своє рішення», – наголосив один з авторів проєктів, нардеп Ярослав Железняк («Голос»).

Два рівні загроз – червону і жовту – в Україні запровадили восени цього року, на тлі посилення дронового терору. Під час червоного рівня припинення роботи є обов'язковим.