Верховна Рада закликала міжнародних партнерів долучитися до Коаліції укриттів цивільного захисту для України

Партнерів просять підтримати будівництво в Україні нових укриттів, модернізацію наявних захисних споруд та залучати фінансові, технічні і технологічні ресурси.

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Народні депутати України під час засідання Верховної Ради 12 листопада підтримали звернення до міжнародних партнерів із закликом долучитися до Коаліції укриттів цивільного захисту для України. Це - постанова № 15453. За проголосували 243 народні депутати, стало відомо із трансляції засідання.

Документ передбачає заклик до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій і міжнародних парламентських асамблей приєднатися до Коаліції укриттів цивільного захисту для України та підтримати розвиток інфраструктури захисних споруд.

Необхідність такої ініціативи обґрунтовується тривалою російською агресією, систематичними ракетними й дроновими атаками, обстрілами житлових районів, лікарень та об’єктів критичної інфраструктури, що створюють постійну загрозу життю цивільного населення.

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Як йдеться у пояснювальній записці, захист людей потребує не лише посилення протиповітряної оборони, а й розбудови доступної та безпечної мережі укриттів. Коаліцію започатковано 28 травня 2025 року. Її робота передбачає будівництво нових укриттів, модернізацію наявних споруд, залучення міжнародної допомоги та впровадження сучасних стандартів безпеки.

На момент підготовки пояснювальної записки до Коаліції входили 12 країн, зокрема Україна, Фінляндія, Литва, Бельгія, Швеція, Швейцарія, Австрія, Ірландія, Словаччина, Чехія, Латвія та Греція, а також чотири міжнародні організації: Представництво ЄС в Україні, Європейський інвестиційний банк, Програма розвитку ООН і Товариство Червоного Хреста України.

Постанова має сприяти міжнародному визнанню та розширенню Коаліції, залученню нових учасників і консолідації ресурсів для довгострокового захисту цивільного населення.

Нардепи закликають потенційних учасників активно долучатися до її роботи та підтримувати будівництво й модернізацію укриттів, упровадження сучасних стандартів безпеки та інші заходи Стратегії до 2034 року.