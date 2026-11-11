Литва надасть Україні частину необхідного енергетичного обладнання.

Про це розповів Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Говорили про допомогу українській енергетиці, а також про логістичну підтримку. Рішення щодо енергетичного обладнання вже є, очікуються постачання.

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Зеленський також зазначив, що Україна та Литва координуються в усіх питаннях, які стосуються миру.

"Розповів Гітанасу про зустрічі, які відбулися цими днями в Абу-Дабі. Найважливіше – вдалося домовитися про обмін полоненими, і розраховуємо, що він буде великим", - заявив президент.

Україна готується до головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року. За словами президента, докладаються зусилля, щоб до кінця 2026-го відкрити всі кластери і під час литовського головування вже закривати переговорні розділи.

"Поділився з Гітанасом ідеями, які можуть прискорити це, і є повна підтримка з боку Литви", - додав Зеленський.