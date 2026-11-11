Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаПолітика

Литва надасть Україні частину необхідного енергетичного обладнання

Рішення вже є, очікується постачання.

Литва надасть Україні частину необхідного енергетичного обладнання
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Литва надасть Україні частину необхідного енергетичного обладнання. 

Про це розповів Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Говорили про допомогу українській енергетиці, а також про логістичну підтримку. Рішення щодо енергетичного обладнання вже є, очікуються постачання.

Реклама

Зеленський також зазначив, що Україна та Литва координуються в усіх питаннях, які стосуються миру.

"Розповів Гітанасу про зустрічі, які відбулися цими днями в Абу-Дабі. Найважливіше – вдалося домовитися про обмін полоненими, і розраховуємо, що він буде великим", - заявив президент.

Україна готується до головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року. За словами президента, докладаються зусилля, щоб до кінця 2026-го відкрити всі кластери і під час литовського головування вже закривати переговорні розділи.

"Поділився з Гітанасом ідеями, які можуть прискорити це, і є повна підтримка з боку Литви", - додав Зеленський.

  • Раніше Сергій Корецький заявляв, що Україна розраховує відкрити до кінця року всі переговорні кластери. У першій половині 2027 року планують попереднє закриття семи розділів, додав прем’єр.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies