Корнієнко: Україна має створити всі умови, щоб якомога більше громадян після війни проголосували на виборах

Всередині країни це - повністю відповідальність держави. А за кордоном Україні може не вистачити дипломатичних можливостей, щоб забезпечити голосування на 100%.

Заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко наголосив, що Україна має створити всі умови, щоб якомога більше громадян після війни проголосували на виборах незалежно від місця перебування.

Про це він заявив на форумі Громадянської мережі ОПОРА «Легітимність повоєнних виборів починається з реєстру виборців», передає LB.ua.

Корнієнко зазначив, що всередині країни це - повністю відповідальність держави. Водночас за кордоном Україні може не вистачити дипломатичних можливостей, щоб забезпечити голосування на 100%.

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«Звичайно, ми маємо створити всі умови, всі можливості, щоб якомога більше наших громадян, незалежно від їх і місця перебування, і бажання-небажання, могли взяти участь в голосуванні», - сказав Корнієнко.

Він нагадав, що Україна сьогодні відповідає копенгагенським критеріям демократії і хоче відповідати їм і надалі, зокрема щоб «бути членом ЄС».

Умови, за його словами, треба створювати як для активного, так і для пасивного виборчого права. Щодо останнього триває дискусія, як це з Конституцією буде «зшиватися, не зшиватися», але, на думку Корнієнка, цю дискусію варто вести ближче до повоєнних виборів.

Коли йдеться про українців в Україні, зокрема з різними виборчими адресами та тих, хто переміщувався, створення умов для голосування — «це повністю наша відповідальність», наголосив він. До партнерів можна звертатися хіба що з проханням «підсилити» рішення, які має ухвалити сама держава.

Як теоретичний приклад Корнієнко навів умовну «надбудову» до «Дії», яка коштуватиме держбюджету 50 млн грн, — «для можливості людей швидко змінити кабінети (внести оновлені персональні дані до виборчих кабінетів у ДРВ). Партнерів можна попросити ще 10 млн, «щоб це було красиво, а не просто функціонально, або більш захищено».

«Але ці 50 млн — це наша відповідальність як країни це зробити», — підкреслив Перший заступник Голови Верховної Ради.

Так само держава має сама вирішити питання тимчасових дільниць, яких, за його словами, знадобиться багато — не лише біля окупованих територій і на прифронтових, а й, наприклад, у західних областях, де збільшилася кількість виборців і в деяких місцях бракуватиме приміщень для постійних дільниць.

«Це наша відповідальність як країни дискутувати, це автобус буде чи намет, чи що завгодно, але ми маємо це зробити», — сказав Корнієнко.

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Інша ситуація, за його словами, — з голосуванням за кордоном.

«А от коли ми перетинаємо кордон з країнами-сусідами, з ЄС країнами, просто країнами Європи, Сполученими Штатами і Канадою, там ми маємо бути свідомі, що нашого бажання і наших переговорних, дипломатичних можливостей може просто не вистачити, щоби 100% дати цю можливість», — пояснив він.

Корнієнко пояснив, що у різних країнах — різні уряди та різні коаліції. Добре, якщо йдеться про США чи Велику Британію з їхньою двопартійною системою, зауважив він.

«Якщо ми говоримо про демократії, де в коаліцію входить 15 партій, з яких хоч одна, наприклад, не дуже хоче Україну підтримувати, це вже буде для нас дипломатичне питання», — сказав Корнієнко.