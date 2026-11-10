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5-разовий олімпійський чемпіон заявив про участь у виборах президента Франції

Відомий дзюдоїст хоче стати кандидатом, який об'єднає країну.

5-разовий олімпійський чемпіон заявив про участь у виборах президента Франції
Тедді Рінер на Олімпіаді-2024
Фото: EPA/UPG

Найбільш титулований дзюдоїст в історії цього виду спорту, володар 5 золотих олімпійських нагород Тедді Рінер оголосив про висування своєї кандидатури на виборах президента Франції у 2027 році.

Як пише Le Monde, 37-річний спортсмен заявив, що не може стояти осторонь, коли "його країна горить", і прагне об'єднати людей, не займаючи ані ліву, ані праву позицію політичного спектру. Найближчим часом він планує презентувати свою програму, до якої увійдуть заходи щодо боротьби з расизмом, пенсійна реформа та інші ініціативи.

Рінер стверджує, що готовий до критики через те, що не є частиною політичного естеблішменту та не має досвіду в державному управлінні. Попри це, дзюдоїст вважає, що володіє навичками та рисами характеру, потрібними французькому лідеру в час масових протестів та невизначеності щодо національної безпеки.

Тедді Рінер вважає, що зможе ефективно поєднувати політику та спорт: у 2028 році він збирається виступити на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

Долучення видатного спортсмена до президентських перегонів, у яких очевидним фаворитом є лідерка ультраправих Марін Ле Пен, привітав чинний глава держави Емманюель Макрон. Він висловив переконання, що такі люди як Рінер "приносять тільки користь, коли беруть участь у суспільній дискусії".

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