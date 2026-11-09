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ВР підтримала за основу закон про створення Космічних сил у складі ЗСУ

За проголосували 252 народні депутати.

ВР підтримала за основу закон про створення Космічних сил у складі ЗСУ
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 9 листопада, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про створення Космічних сил у складі ЗСУ. Йдеться про документ № 13255.

Про це повідомили у пресслужбі парламенту

За проголосували 252 народні депутати.

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Закон передбачає розвиток космічних технологій для посилення обороноздатності України. 

Зокрема, йдеться про створення власної системи раннього попередження про запуски ворожих ракет і розробку засобів протидії таким атакам. 

Крім того, ініціатива передбачає формування національної системи захищеного супутникового зв’язку для потреб сектору безпеки й оборони.

Як йдеться у пояснювальній записці, автори документа обґрунтовують необхідність такого рішення, зокрема, застосуванням Росією ракети «Орєшнік» для удару по території України через міжнародний космічний простір, а також тим, що власні космічні війська вже мають США, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Іран і Росія.

На думку авторів, Україна має науковий, інженерний, виробничий та інфраструктурний потенціал для створення власних супутників і систем їхнього управління. Це дозволило б розгорнути систему раннього попередження про ракетні пуски, посилити можливості протидії ракетно-космічним ударам, створити захищений супутниковий зв’язок для потреб оборони та розширити розвідувальні спроможності завдяки власному угрупованню супутників. 

Україна вже співпрацює в космічній сфері з Люксембургом, Польщею, Чехією та Швецією, бере участь у міжнародних програмах, зокрема «Артеміда», використовує супутникові знімки й засоби контролю космічного простору. Також у країні є наземна інфраструктура та фахові установи, зокрема Національний центр управління та випробування космічними засобами. У Міністерстві оборони вже створено управління космічної політики, серед завдань якого є аудит космічної інфраструктури, підготовка нормативної бази, запуск оборонних супутників і інтеграція космічних систем у військові технології.

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