Клименко прокоментував згадку його прізвища у розмовах фігурантів справи «Карфаген»

«Хімпром» – це наркосиндикат, засновником якої є громадянин Росії. В НАБУ заявили, що він має зв'язки з ФСБ. Бюро викрило злочинну організацію, до складу якої входив цей організатор та високопосадовці Нацполііцї та СБУ.

Секретар РНБО Ігор Клименко заявив, що не знає, кого саме мали на увазі учасники злочинного угруповання, пов'язаного з наркосиндикатом «Хімпром», коли говорили про людей, які могли на нього тиснути на посаді міністра внутрішніх справ. Під час зустрічі з журналістами 6 листопада він зазначив, що в НАБУ підтвердили намагання встановити особи цих людей.

Клименко стверджує, що не знає, про кого йдеться ні в близькому, ні в дальному його оточенні. А згадку його прізвища та міністра охорони здоров'я України в розмовах підозрюваних він пояснив так:

«Що стосується згадки міністра внутрішніх справ і міністра охорони здоров’я, можу сказати, що це було у них нормально – “трьоп” між двома кримінальниками, якщо можна таким словом сказати, вибачте за сленг. Вони так між собою обговорювали шляхи вирішення проблеми. А ми для них були реальною проблемою».

Реклама

Клименко сказав, що не хотів би відповідати на запитання, чи вбачає він елементи тиску на себе і свою діяльність через підсвічування його прізвища в контексті цього розслідування. Він вважає, що гіпотетично підсвічування конкретного прізвища на плівках може бути тиском, але він не впевнений, чи в цьому випадку.

На запитання про те, чи був він здивований появою свого прізвища на аудіо розмов, секретар РНБО сказав, що він «офігів», коли почув.

Постанову про заборону речовин, товари з якої продавали в мережі U420, МВС і МОЗ готували близько двох місяців. В документі прописали формулу речовини, аби заборонити її та, відповідно, отримати змогу закрити магазини, які її розповсюджують. На опублікованих антикорупційними органами записах розмов фігурантів обговорювали спроби підкупу Клименка, аби в постанові не було формули з товарами U420. Один з фігурантів замість спроб домовитися з міністром запропонував домовитися з людьми, які на нього тиснутимуть.

«Дивіться, до мене ніхто взагалі не підходив. Таких розмов у мене ні з ким не було. Тиснути по наркотикам, і по постанові Кабміна, те, що вони мали на увазі – ну, потиснули, бачите, як? Постанова є, U420 – немає», – сказав він.

Клименко додав, що поліція почала розслідувати діяльність U420 до резонансного розслідування Bihus.info.

Втім, обшуки в мережі, що зрештою завдяки ухваленій постанові привели до її закриття, відбулися вже після розслідування журналістів.