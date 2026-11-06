Клименко прокоментував згадку його прізвища у розмовах фігурантів справи «Карфаген»

Секретар РНБО Ігор Клименко заявив, що не знає, кого саме мали на увазі учасники злочинного угруповання, пов'язаного з наркосиндикатом «Хімпром», коли говорили про людей, які могли на нього тиснути на посаді міністра внутрішніх справ. Під час зустрічі з журналістами 6 листопада він зазначив, що в НАБУ підтвердили намагання встановити особи цих людей.
Клименко стверджує, що не знає, про кого йдеться ні в близькому, ні в дальному його оточенні. А згадку його прізвища та міністра охорони здоров'я України в розмовах підозрюваних він пояснив так:
«Що стосується згадки міністра внутрішніх справ і міністра охорони здоров’я, можу сказати, що це було у них нормально – “трьоп” між двома кримінальниками, якщо можна таким словом сказати, вибачте за сленг. Вони так між собою обговорювали шляхи вирішення проблеми. А ми для них були реальною проблемою».
Клименко сказав, що не хотів би відповідати на запитання, чи вбачає він елементи тиску на себе і свою діяльність через підсвічування його прізвища в контексті цього розслідування. Він вважає, що гіпотетично підсвічування конкретного прізвища на плівках може бути тиском, але він не впевнений, чи в цьому випадку.
На запитання про те, чи був він здивований появою свого прізвища на аудіо розмов, секретар РНБО сказав, що він «офігів», коли почув.
Постанову про заборону речовин, товари з якої продавали в мережі U420, МВС і МОЗ готували близько двох місяців. В документі прописали формулу речовини, аби заборонити її та, відповідно, отримати змогу закрити магазини, які її розповсюджують. На опублікованих антикорупційними органами записах розмов фігурантів обговорювали спроби підкупу Клименка, аби в постанові не було формули з товарами U420. Один з фігурантів замість спроб домовитися з міністром запропонував домовитися з людьми, які на нього тиснутимуть.
«Дивіться, до мене ніхто взагалі не підходив. Таких розмов у мене ні з ким не було. Тиснути по наркотикам, і по постанові Кабміна, те, що вони мали на увазі – ну, потиснули, бачите, як? Постанова є, U420 – немає», – сказав він.
Клименко додав, що поліція почала розслідувати діяльність U420 до резонансного розслідування Bihus.info.
Втім, обшуки в мережі, що зрештою завдяки ухваленій постанові привели до її закриття, відбулися вже після розслідування журналістів.