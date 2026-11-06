Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент України Володимир Зеленський обговорив із лідерами країн Північної Європи та Балтії (NB8) підготовку до запланованої на наступний тиждень тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Українська сторона вже передала США свої пропозиції щодо можливих результатів переговорів.

Про це Зеленський повідомив у Facebook.

"Вважаємо, що треба зробити зустріч в Еміратах результативною, і наші пропозиції щодо реальних потенційних результатів ми передали американській стороні", – зазначив президент.

Реклама

За його словами, підготовка до тристоронньої зустрічі передбачала низку контактів. Зокрема, відбулася зустріч у Брюсселі за участю НАТО та європейських партнерів, переговори Зеленського з представниками президента США, а також постійна комунікація між переговорними командами.

Окремо учасники розмови погодилися, що питання безпеки Європи мають обговорюватися за участю європейських країн, які, за словами президента, однаково заслуговують на гарантовану безпеку.

Також Зеленський поінформував партнерів про потреби України напередодні зими, зокрема щодо підтримки енергетики та посилення протиповітряної оборони.

"Поінформував про потреби перед цією зимою: енергетика і, звісно, ППО. Дякую за готовність допомагати. Продовжимо координацію та детальне узгодження спільних сильних позицій", – наголосив глава держави.

У розмові взяли участь прем'єр-міністри Естонії, Данії, Ісландії, Латвії, Норвегії та Швеції, а також президенти Фінляндії та Литви.