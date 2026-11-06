​Рубіо відреагував на чутки про наміри залишити адміністрацію Трампа та балотуватись у президенти

Держсекретар США заявив, що планує працювати з президентом до кінця його терміну. Про свої політичні плани на 2028 рік він говорити відмовився.

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив повідомлення про те, що планує залишити адміністрацію Дональда Трампа. За його словами, він має намір залишатися в команді президента до завершення його каденції.

Про це Рубіо сказав в інтерв’ю The New York Times.

"Працювати з президентом Трампом до кінця його терміну завжди було моїм планом", – заявив держсекретар.

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Він також зазначив, що не розуміє, звідки з’явилися повідомлення про його можливий відхід, і додав, що йому подобається його робота.

Рубіо обіймає одразу дві посади в адміністрації Трампа: очолює Державний департамент і є радником президента з національної безпеки.

Раніше Рубіо заявляв, що підтримає Венса як кандидата у президенти

Журналісти також запитали його, чи планує він балотуватися у президенти США у 2028 році, однак Рубіо відмовився обговорювати це питання.

Раніше він заявляв, що підтримає віцепрезидента Джей Ді Венса, якщо той вирішить балотуватися. У травні Рубіо назвав його сильним кандидатом і пообіцяв одним із перших долучитися до його кампанії.

Контекст

За інформацією The Independent, Рубіо начебто хоче залишити адміністрацію Трампа, щоб зосередитися на підготовці до президентських виборів 2028 року. Він вважає себе популярнішим за віцепрезидента Джей Ді Венса, якого розглядає як головного конкурента на республіканських праймеріз.

Однією з причин такого рішення могла стати поразка республіканців на проміжних виборах, відповідальність за яку можуть покласти на Рубіо та керівницю апарату Білого дому С'юзі Вайлз.