Reuters: Тегеран передав Вашингтону ядерну пропозицію, але висунув сім умов для переговорів

Іран готовий обговорювати ядерне питання лише після виконання США цього переліку умов.

Іран передав Сполученим Штатам пропозицію щодо врегулювання питання своєї ядерної програми. Документ доставили через Катар, а обговорювати його Тегеран погоджується лише після того, як Вашингтон виконає сім іранських вимог.

Про це пише Reuters.

За даними медіа, США наразі вивчають пропозицію. Інших подробиць співрозмовник агентства не навів.

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Раніше в четвер головний представник Ірану з питань безпеки Мохсен Резаї заявив під час візиту до Росії, що Тегеран висунув Вашингтону сім умов. Поки Сполучені Штати їх не виконають, Іран не відкриє Ормузьку протоку й не розпочне переговорів.

Серед вимог Тегерана – скасування американських санкцій, розблокування заморожених іранських активів і виплата компенсацій за завдані війною збитки. Вашингтон натомість наполягає, що ядерне питання має стати частиною будь-яких початкових переговорів.

Контекст

Посередники активізували зусилля, щоб припинити війну між Іраном і США. Водночас є побоювання, що бойові дії можуть відновитися після проміжних виборів у Сполучених Штатах, які відбулись 3 листопада.

Президент Дональд Трамп у вівторок не став виключати поновлення військової операції після голосування, а Іран пригрозив масштабнішою відповіддю в разі відновлення війни.

Напередодні виборів американські війська завдали удару по іранському острову Кешм у Перській затоці. Перед цим там пролунали кілька потужних вибухів. У Вашингтоні пояснили атаку оборонною необхідністю: за твердженням американських чиновників, Іран використовував острів для ударів по військових об'єктах і техніці США.