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Reuters: Тегеран передав Вашингтону ядерну пропозицію, але висунув сім умов для переговорів

Іран готовий обговорювати ядерне питання лише після виконання США цього переліку умов.

Reuters: Тегеран передав Вашингтону ядерну пропозицію, але висунув сім умов для переговорів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Іран передав Сполученим Штатам пропозицію щодо врегулювання питання своєї ядерної програми. Документ доставили через Катар, а обговорювати його Тегеран погоджується лише після того, як Вашингтон виконає сім іранських вимог.

Про це пише Reuters.

За даними медіа, США наразі вивчають пропозицію. Інших подробиць співрозмовник агентства не навів.

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Раніше в четвер головний представник Ірану з питань безпеки Мохсен Резаї заявив під час візиту до Росії, що Тегеран висунув Вашингтону сім умов. Поки Сполучені Штати їх не виконають, Іран не відкриє Ормузьку протоку й не розпочне переговорів.

Серед вимог Тегерана – скасування американських санкцій, розблокування заморожених іранських активів і виплата компенсацій за завдані війною збитки. Вашингтон натомість наполягає, що ядерне питання має стати частиною будь-яких початкових переговорів.

Контекст

Посередники активізували зусилля, щоб припинити війну між Іраном і США. Водночас є побоювання, що бойові дії можуть відновитися після проміжних виборів у Сполучених Штатах, які відбулись 3 листопада. 

Президент Дональд Трамп у вівторок не став виключати поновлення військової операції після голосування, а Іран пригрозив масштабнішою відповіддю в разі відновлення війни.

Напередодні виборів американські війська завдали удару по іранському острову Кешм у Перській затоці. Перед цим там пролунали кілька потужних вибухів. У Вашингтоні пояснили атаку оборонною необхідністю: за твердженням американських чиновників, Іран використовував острів для ударів по військових об'єктах і техніці США. 

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