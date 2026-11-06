Республіканець суттєво змінив вигляд офіційного кабінету президента під час свого другого терміну – зокрема, додав багато елементів золотого кольору.

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який, за його словами, унеможливить внесення певних змін до Овального кабінету Білого дому майбутніми президентами.

Про це повідомляє BBC.

Трамп, у минулому магнат у сфері нерухомості, суттєво змінив вигляд офіційного кабінету президента під час свого другого терміну – зокрема, додав багато елементів золотого кольору.

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“Ми надаємо йому статус національної пам'ятки; нікому не буде дозволено чіпати його, руйнувати чи зносити – як це могли б зробити дурні люди, аби збудувати щось дещо іншої форми”, – заявив Трамп журналістам у четвер.

Цей указ з'явився через кілька місяців після того, як Трамп ініціював повний демонтаж Східного крила Білого дому.

Цей проєкт отримав схвалення Конгресу США, але зіткнувся з юридичними перешкодами. Водночас будівельні роботи тривають. Згідно з планами, простір має перетворитися на нову бальну залу.

Наразі президенти США мають повноваження вносити певні зміни до Білого дому, проте масштабні проєкти потребують дозволу Конгресу.

Овальний кабінет став національною пам’яткою

Виконавчий указ, підписаний Трампом у четвер, надає статус національної пам'ятки Овальному кабінету, а також деяким приміщенням, що до нього прилягають. Документ має захистити приміщення від демонтажу або масштабної перебудови майбутніми президентами/

У документі також зазначається, що він не “обмежує повноваження президента щодо оновлення інтер'єру пам'ятки, вибору меблів або внесення звичайних змін, пов'язаних із функціонуванням та безпекою, які не завдають істотної шкоди історичній структурі чи архітектурному характеру пам'ятки”.

Трамп заявив, що Білий дім і Овальний кабінет потребували ремонту ще до того, як він вніс свої зміни. За його словами, приміщення були у “сильно пошкодженому” стані. Президент, зокрема, згадав про розбиті вікна, тріщини на стінах і пошкоджені кам’яні елементи.

Однак багато помітних змін мали суто косметичний характер: зокрема, біля входу з’явилася велика золота табличка з написом “Овальний кабінет”, Рожевий сад було закладено твердим покриттям, а також облаштовано новий майданчик для гелікоптерів.

За словами Трампа, цей наказ “унеможливить для будь-кого в майбутньому знищити цей неймовірний простір”.