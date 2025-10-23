У Білому домі підтвердили, що повністю знесуть східне крило

В адміністрації президента США Дональда Трампа визнали, що роботи, які розпочалися у Білому домі на початку тижня, мають на меті повне знесення східного крила задля будівництва бальної зали.

Як пише BBC, будівлю, спорудження якої було завершено у 1902 році, а остання реконструкція відбулася у 1942-ому, повністю знищать до кінця вікенду. У східному крилі традиційно розташовувалися офіси першої леді та співробітників штату резиденції глави держави, а також місце для проведення спеціальних подій.

Трамп у попередніх своїх виступах щодо бальної зали стверджував, що цей проєкт не буде впливати на інші приміщення Білого дому. У відповідь на звинувачення в брехні та нещирості республіканець заявив, що був "щирішим, аніж будь-який інший президент раніше".

Він додав, що звуки з будівельного майданчика "це музика для вух, вони нагадують про гроші".

Колишня суперниця Трампа на виборах 2016 року Гілларі Клінтон звинуватила президента у тому, що він "руйнує дім, який йому не належить". Так само занепокоєння діями адміністрації висловили у Національному фонді збереження історичних пам'яток.