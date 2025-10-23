Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
У Білому домі підтвердили, що повністю знесуть східне крило

Хоча спорудження бальної зали не мало зашкодити історичній будівлі.

У Білому домі підтвердили, що повністю знесуть східне крило
Знесення східного крила Білого дому
Фото: EPA/UPG

В адміністрації президента США Дональда Трампа визнали, що роботи, які розпочалися у Білому домі на початку тижня, мають на меті повне знесення східного крила задля будівництва бальної зали.

Як пише BBC, будівлю, спорудження якої було завершено у 1902 році, а остання реконструкція відбулася у 1942-ому, повністю знищать до кінця вікенду. У східному крилі традиційно розташовувалися офіси першої леді та співробітників штату резиденції глави держави, а також місце для проведення спеціальних подій.

Трамп у попередніх своїх виступах щодо бальної зали стверджував, що цей проєкт не буде впливати на інші приміщення Білого дому. У відповідь на звинувачення в брехні та нещирості республіканець заявив, що був "щирішим, аніж будь-який інший президент раніше".

Він додав, що звуки з будівельного майданчика "це музика для вух, вони нагадують про гроші". 

Колишня суперниця Трампа на виборах 2016 року Гілларі Клінтон звинуватила президента у тому, що він "руйнує дім, який йому не належить". Так само занепокоєння діями адміністрації висловили у Національному фонді збереження історичних пам'яток.  
