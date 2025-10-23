Що не так з мобілізацією
Зеленський і Мерц узгодили наступні кроки напередодні "коаліції охочих"

Також обговорили зміцнення ППО.

Зеленський і Мерц узгодили наступні кроки напередодні "коаліції охочих"
Зеленський і Мерц
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц узгодили подальші кроки напередодні зустрічі "коаліції охочих". 

Про це Зеленський розповів у соцмережах.

"Зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Говорили про те, як посилити нашу протиповітряну оборону, та узгодили подальші кроки перед зустріччю Коаліції охочих у Лондоні", — ідеться у повідомленні.

Зеленський поінформував Мерца про наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України, її відновлення і про те, що необхідно для гарантування енергопостачання для українських міст і громад.

"Розраховуємо на лідерство Німеччини в підтримці нашої енергетики — і в обладнанні, і у фінансах", — підкреслив Президент.

Окремо сторони зосередилися на рішеннях для зміцнення ППО України.

Глава держави подякував Німеччині за вагомий внесок у захист українських життів та готовність і надалі допомагати.

"Також говорили про механізм використання заморожених російських активів на захист України – важливо, щоб і тут була підтримка Німеччини", — додав Зеленський.
