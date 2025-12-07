Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
За цей тиждень РФ запустила по Україні понад 1600 БпЛА ьа близько 1200 КАБів, — Зеленський

Також ворог запустив майже 70 ракет різних типів по українських містах.

За цей тиждень РФ запустила по Україні понад 1600 БпЛА ьа близько 1200 КАБів, — Зеленський
ліквідація наслідків російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж цього тижня Росія атакувала Україну понад 1600 БпЛА ьа близько 1200 КАБами та майже 70 ракетами різних типів. Основна ціль — інфраструктура України.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Лише за цей тиждень було понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів, які Росія випустила по Україні. Основні цілі цих ударів – інфраструктура, що підтримує звичайне життя. Був удар і сьогодні: понад 240 дронів і п’ять балістичних ракет, є пошкодження в семи областях. На жаль, є загиблі у Словʼянську та на Чернігівщині. Мої співчуття рідним та близьким", — зазначає Володимир Зеленський.

Президент наголошує, практично щодня та щоночі екстрені служби ліквідовують наслідки російських обстрілів мирних українських міст і громад.

"Ми продовжуємо працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався. Пріоритет очевидний – більше систем та ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше. Дякую всім, хто працює на підтримку України", — додає глава держави.
