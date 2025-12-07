Російські дрони атакували цивільну інфраструктуру Сумської громади

Російські дрони атакували об'єкти цивільної інфраструктури на Сумської громади. Є пошкодження.
Про це інформу очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Ворог знову атакує цивільну інфраструктуру Сумщини. Два ворожі БпЛА вдарили по об’єктах на території Сумської громади. Є пошкодження поза житловим сектором", — ідеться у повідомленні.
Попередньо постраждалих немає.
"Зараз повітряна тривога триває в кількох районах області. Прошу всіх реагувати на сигнали небезпеки та переходити в укриття", — наголошує Григоров.
- Протягом минулої доби російські війська здійснили 36 обстрілів Сумської області, під ударом опинилися 27 населених пунктів. Є поранені та руйнування цивільної інфраструктури.