Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські дрони атакували цивільну інфраструктуру Сумської громади

Два БпЛА вдарили по об'єктах у Сумській громаді.

Фото: Сумські дебати

Російські дрони атакували об'єкти цивільної інфраструктури на Сумської громади. Є пошкодження.

Про це інформу очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог знову атакує цивільну інфраструктуру Сумщини. Два ворожі БпЛА вдарили по об’єктах на території Сумської громади. Є пошкодження поза житловим сектором", — ідеться у повідомленні. 

Попередньо постраждалих немає.

"Зараз повітряна тривога триває в кількох районах області. Прошу всіх реагувати на сигнали небезпеки та переходити в укриття", — наголошує Григоров.
