Російські дрони атакували цивільну інфраструктуру Сумської громади

Два БпЛА вдарили по об'єктах у Сумській громаді.

Російські дрони атакували об'єкти цивільної інфраструктури на Сумської громади. Є пошкодження.

Про це інформу очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог знову атакує цивільну інфраструктуру Сумщини. Два ворожі БпЛА вдарили по об’єктах на території Сумської громади. Є пошкодження поза житловим сектором", — ідеться у повідомленні.

Попередньо постраждалих немає.

"Зараз повітряна тривога триває в кількох районах області. Прошу всіх реагувати на сигнали небезпеки та переходити в укриття", — наголошує Григоров.