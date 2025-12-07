Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

З лінії фронті у Донецькій області евакуювали понад сотню цивільних, серед них — 15 дітей

Ворог упродовж доби обстрілялв 17 разів населені пункти Донеччини.

Упродовж доби росіяни 17 разів атакували три райони Донейької області. З лінії фронті вдалося евакуювати 15 дітей. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Новоукраїнці Добропільської громади Покровського району пошкоджено господарчу споруду. У Криворіжжі поранено людину.

У Слов'янську Краматорського району 1 людина загинула і 8 поранено, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, 3 нежитлові приміщення та 6 автівок. В Андріївці пошкоджено господарчу споруду. У Дружківці пошкоджено будинок і 2 автомобіля. У Костянтинівці поранено 2 людини.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 3 будинки.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 102 людини, у тому числі 15 дітей.
