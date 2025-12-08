У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Росіяни вбили 5 мешканців Харківщини, ще 11 людей – постраждали

Від російських ударів потерпали 10 населених пунктів області. 

Росіяни вбили 5 мешканців Харківщини, ще 11 людей – постраждали
Наслідки російського обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 5 людей загинули, і ще 11 постраждали.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У сел. Старий Салтів загинули 49-річний і 66-річний чоловіки, постраждали чоловіки 37, 38, 41, 43, 47, 48 років та двоє 39-річних чоловіків.

У сел. Борова постраждав 68-річний чоловік. У с. Верхня Самара Близнюківської громади постраждала 67-річна жінка, а у с. Подоли Курилівської громади загинула 70-річна та постраждала 68-річна жінки. У сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинули 68-річна жінка та 69-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 27-річному чоловіку, який постраждав внаслідок вибуху невідомого предмету в лісі біля с. Боголюбівка Куньєвської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 ракета (тип встановлюється);
  • 7 ракет (РСЗВ);
  • 1 КАБ;
  • 2 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 5 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (с. Івашки);
  • у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Іванівка); 
  • у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Верхня Самара);
  • у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Коробочкине). 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 23 людини. Залишилися 17 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 14 272 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Піщаного.
﻿
